110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ
Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны
Новый глава центра «А» СБУ Олег Федоров будет во многом действовать в стиле своего предшественника. Сегодня противник делает ставку на подрыв российского общества, поэтому СБУ сконцентрируют усилия на когнитивной войне против России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ.
«Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.
«По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.
«Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.
Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.
На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».