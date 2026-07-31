  • Новость часаВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
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    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев
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    Американист назвал условие реализации соглашения о разоружении ХАМАС
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    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    31 июля 2026, 11:56 • Новости дня

    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ

    Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны

    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый глава центра «А» СБУ Олег Федоров будет во многом действовать в стиле своего предшественника. Сегодня противник делает ставку на подрыв российского общества, поэтому СБУ сконцентрируют усилия на когнитивной войне против России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ.

    «Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.

    «По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.

    «Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.

    На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».

    30 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о приближении финала специальной военной операции.

    Выступая на молодежном форуме «Гвардейск», политик отметил значимость текущего этапа конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции. И я уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу», – заявил Медведев.

    Политик добавил, что решение об участии в боевых действиях дается нелегко и сопряжено с серьезными рисками. Однако, по его словам, такой шаг свидетельствует об искренней любви к Родине. В завершение Медведев призвал участников беречь себя, подчеркнув, что стране нужна победа, но не любой ценой.

    Накануне Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранения страны.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин призвал политиков оказать максимальную поддержку бойцам на передовой.

    Весной зампред Совета безопасности отметил прямую связь безопасности государства с целями спецоперации.

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    31 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам в порту Одессы, сообщило Минобороны.

    Вечером 30 июля российские военные ударили по порту Одессы, там были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

    В порту Одессы уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд ВСУ. Также южнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Сообщается, что данное судно занималось доставкой военных грузов в один из украинских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля российские военные поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого ударные беспилотники атаковали два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    31 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию в украинской столице, производящему устойчивые к радиоэлектронной борьбе беспилотники с искусственным интеллектом, он принадлежит американской корпорации Terminal Autonomy, пишут британские СМИ.

    Это якобы первый случай за время конфликта на Украине, когда целью стал объект компании из США. Предприятие было официально зарегистрировано в штате Делавэр в 2023 году, передает Guardian.

    Уничтоженный завод выпускал ударные дроны дальнего радиуса действия. Эти аппараты оснащены системами наведения на базе искусственного интеллекта, которые берут управление на себя при подавлении радиосигнала. Представители компании и министерства обороны Украины не ответили на запросы журналистов.

    Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи прокомментировал произошедшее. «Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект, это все равно цель, и им неважно, американский он или чей-то еще», – заявил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве.

    В мае массированный удар полностью разрушил здание выпускающей разведывательные аппараты компании Skyeton.

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    30 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    Белоусов: Освобождение Могрицы открывает новые стратегические перспективы
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контроль над населенным пунктом Могрицы в Сумской области открывает новые стратегические перспективы для дальнейшего наступления, сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

    Глава ведомства направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 22-го и 41-го мотострелковых полков в связи с освобождением населенного пункта, указало министерство в Max.

    «Своим ратным трудом военнослужащие полков с честью приумножили славное наследие ветеранов-фронтовиков, став для подрастающего поколения примером мужества и доблести», – отметил он.

    Руководитель министерства подчеркнул, что достигнутый стратегический успех предоставляет новые возможности для развития наступления российских сил. Он также добавил, что подвиги воинов, отдавших жизнь за Родину, навсегда останутся в памяти народа.

    В завершение Белоусов выразил благодарность бойцам за верность присяге, проявленный героизм и уверенность в том, что подразделения продолжат с честью служить стране, приближая победу.

    ВС России в последние сутки освободили Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, а также Могрицы и Малую Слободку в Сумской области.

    Ранее бойцы 41-го мотострелкового полка совместно со спецназом «Ахмат» ликвидировали группу противника на Сумском направлении.

    Накануне российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    За день до этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    30 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ

    Командиры 225-го штурмового полка ВСУ приказали стрелять по отступающим

    Украинские СМИ рассказали о расстреле командирами отступающих штурмовиков ВСУ
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские журналисты опубликовали расследование о жестоких издевательствах и приказах стрелять по отступающим в 225-м штурмовом полку Вооруженных сил Украины.

    Издание Texty опубликовало объемный материал, посвященный преступлениям и пыткам в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, пишет «Страна». Подразделение было создано при поддержке бывшего главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Журналисты обнародовали аудиозапись, на которой командир полка Олег Ширяев приказывает открывать огонь по военнослужащим, отступающим без приказа.

    «Все, что движется, – противник. Все, кто бегут с позиций, дезертиры – это тоже противник. Соблюдайте это правило. По своим, по бегущим несанкционированно… И, ***, удерживайте рубежи, потому что так можно в Киев отступать. Поэтому отступать – отставить, ***», – заявил командир на записи. Сам Ширяев объяснил свои слова необходимостью распознавания своих, поскольку противник якобы использует украинскую форму.

    Источники издания в полку рассказали, что военным угрожают расстрелами. Между штурмами солдат держат в условиях, напоминающих тюремные. Провинившихся помещают в «ямы», иногда с фекалиями, а затем вывозят в лес для жестоких избиений. Также практикуется привязывание к «дереву правды», где военнослужащих избивают пластиковыми трубами и палками до разрывов кожи. Тренировочный полигон полка огорожен колючей проволокой и охраняется собаками, а беглецов ищут группы на квадроциклах.

    Ранее в штурмовом полку ВСУ «Скала» зафиксировали более 20 небоевых смертей новобранцев. Новобранцев сослуживцы цинично называли «одноразками». Распределительный пункт называли «курятником». Сам лагерь для новобранцев заминировали по периметру.

    Украинский пленный Валерий Мазур рассказал об убийствах мобилизованных в этом полку.

    Украинские следователи признали самоубийством смерть военного. Его тело нашли без головы и внутренних органов недалеко от расположения части.

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    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    31 июля 2026, 09:08 • Новости дня
    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
    @ Sergey Lantyukhov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина под видом логиста собирал секретные сведения о российских оборонных предприятиях в семи регионах страны для украинских спецслужб, его задержали в Нижегородской области, сообщили в Следственном комитете.

    Подозреваемому 50 лет, это российский гражданин, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным следствия, обвиняемый вступил в запрещенную террористическую организацию «Артподготовка».

    На допросе задержанный признался, что шпионил за стратегическими объектами под видом сотрудника логистической компании. Собранную информацию он отправлял украинским кураторам и лидеру группировки Вячеславу Мальцеву.

    Последний сейчас проживает во Франции и тесно сотрудничает с местными спецслужбами.
    Мальцев объявлен в международный розыск за подготовку терактов. Париж отказывается выдавать преступника Москве, несмотря на регулярные запросы.

    Против арестованного шпиона возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля участники запрещенной организации «Артподготовка» планировали подорвать поезд с продукцией военно-промышленного комплекса.

    Спустя несколько дней силовики арестовали двух россиян за передачу Киеву информации о дислокации подразделений Вооруженных сил.

    Весной сотрудники ФСБ пресекли деятельность собиравшей данные о военной инфраструктуре группы в восьми регионах страны.

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    30 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли высокоточные удары по логистическим объектам и морской инфраструктуре украинской армии на Черноморском побережье.

    Российская армия продолжила атаковать объекты военной логистики противника, передает ТАСС. В Министерстве обороны уточнили детали операции на южном направлении. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – сообщили в ведомстве.

    Кроме того, военные успешно поразили перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов в Одесской области. В Минобороны пояснили, что для атаки по узлу выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры применялись ударные беспилотники. Объекты инфраструктуры были также поражены высокоточным оружием наземного базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза в портах Одессы и Южного.

    Несколькими днями ранее армия России уничтожила перевалочные комплексы с горюче-смазочными материалами в Черноморске.

    До этого Вооруженные силы РФ ликвидировали сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

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    31 июля 2026, 05:29 • Новости дня
    Радикалы на Украине оказались недовольны снижением темпов мобилизации
    Радикалы на Украине оказались недовольны снижением темпов мобилизации
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские радикальные группировки устроили акции протеста против отставки главы минобороны Михаила Федорова, поскольку недовольны уменьшением темпов мобилизации с его уходом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Акции протеста против отставки Федорова курируются западными странами, сказала собеседник РИА «Новости».

    «С момента назначения Федорова на должность министра обороны Украины на фронт «в виде мяса» шли все. Шли инвалиды, на костылях, кто болел, даже забирали мужчин, которым уже 60+. Для того чтобы снять социальное напряжение, которое возникло на территории Украины, [Владимир] Зеленский снял с должности Федорова. Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом», – пояснила она.

    По словам источника, мероприятия носят тщательно спланированный характер. Призывы к участию распространялись в социальных сетях нескольких запрещенных в России террористических организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники митингов с картонными табличками потребовали возвращения уволенного министра обороны. Протестующие на улицах украинских городов открыто раскритиковали Зеленского. Сам Федоров на фоне политического кризиса отказался от декоративной должности.

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    31 июля 2026, 02:10 • Новости дня
    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Экс-депутат Туртиайнен заявил об атаках на Россию через небо Финляндии

    Бывший финский депутат заявил об атаках на Россию через небо Финляндии
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Западные страны активно применяют северные воздушные коридоры для запуска беспилотников с боеприпасами по российской территории вопреки официальным запретам Хельсинки, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    «Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России», – заявил РИА «Новости» переехавший в РФ общественный деятель.

    Правоохранители Финляндии с конца марта неоднократно фиксировали появление неизвестных беспилотников. Расследования подтвердили украинское происхождение обнаруженных дронов. Известно, что как минимум три аппарата несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Ано Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год. После исключения из рядов «Истинных финнов» в 2021 году он основал партию «Власть принадлежит народу».

    Новое политическое объединение выступало против членства в НАТО и поддерживало сохранение связей с Москвой. В конце 2025 года политик вместе с супругой покинул родину. Семья перебралась в Россию, где официально получила статус беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония сочла падение дронов необходимой ценой конфликта. Заместитель главы МИД Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для украинских беспилотников. Кремль заявил, что знает маршруты украинских дронов через Прибалтику.

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 22:47 • Новости дня
    Туск: Следующие 100 дней будут решающими для Украины
    Туск: Следующие 100 дней будут решающими для Украины
    @ IMAGO/FOT.TEDI/NEWSPIX.PL/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следующие 100 дней станут определяющими для завершения украинского конфликта, а Варшава продолжит оказывать Киеву необходимую поддержку, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней определят исход ситуации на Украине, передают «Вести». По его мнению, именно этот период станет ключевым для развития событий.

    «Ближайшие 100 дней станут решающими», – подчеркнул глава польского правительства.

    Он также добавил, что Варшава прилагает все усилия для обеспечения Киева необходимой помощью.

    Ранее Туск сообщил о планах передать Украине новые ракеты Patriot.

    В апреле польский премьер Туск признал развитие мировой ситуации в пользу России.

    Прошлым летом Дональд Туск объявил о начале решающей фазы противостояния за будущее Украины.

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    30 июля 2026, 13:46 • Новости дня
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    ЕК перевела Киеву 3,47 млрд евро на закупку ударных вооружений
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз направил Киеву новый финансовый транш для приобретения дальнобойных беспилотников, ракет и шведских истребителей, говорится в заявлении ЕК.

    «Еврокомиссия сегодня выделила 3,47 млрд евро Украине в рамках военной части финансирования в размере 90 млрд евро», – говорится в официальном заявлении ведомства. Отмечается, что эти деньги предназначены для покрытия расходов на реактивные дроны дальнего действия, ракеты и истребители Gripen, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 млрд евро на закупку передовых беспилотников.

    В середине июля Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить Украине европейские заводы для производства дронов.

    Весной Швеция подготовила к отправке украинской армии несколько истребителей Jas Gripen 39 за счет кредитных средств ЕС.

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    31 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    НАТО не смогло запустить схему передачи американского оружия на Украину
    НАТО не смогло запустить схему передачи американского оружия на Украину
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс не сумел реализовать программу PURL по отправке американских вооружений для нужд украинской армии, несмотря на собранные миллиарды долларов, такие данные содержатся в отчете Конгресса США.

    Программа НАТО по снабжению Киева американским оружием по схеме PURL не заработала, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы Конгресса.

    К концу марта 21 страна альянса перечислила в фонд программы 4,15 млрд долларов. Однако Соединенные Штаты к этому времени не взяли на себя никаких финансовых обязательств.

    Деньги поступили в американское казначейство, но контракты на производство или закупку вооружений так и не были заключены.

    Помимо этого, Вашингтон не стал использовать квоту на 4,96 млрд долларов для передачи Киеву оружия со складов Пентагона. Американские власти решили сберечь эти средства для поддержания собственной боеготовности. В результате ускорить помощь за счет арсеналов США также не вышло.

    Механизм PURL запустили летом прошлого года после отказа президента США Дональда Трампа продолжать бесплатные поставки ВСУ. По задумке Штаты должны были продавать оружие странам НАТО, а те – передавать его на Украину.

    В июле 2026 года Трамп заявил о продаже американского вооружения исключительно странам НАТО.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в прошлом году оценивал стоимость реализации программы PURL на 2026 год в 15 млрд долларов.

    До этого в 2025 году Вашингтон приостановил прямые поставки оружия для обеспечения собственных стратегических запасов.

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