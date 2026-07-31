Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.

«По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.

«Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.

Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.

На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».