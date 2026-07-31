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Двое жителей Таиланда признались в убийстве брата и сестры из России
Thairat: Пропавших в Паттайе россиян застрелили и забили насмерть
Полиция Таиланда задержала подозреваемых, которые дали признательные показания в расправе над молодыми братом и сестрой из России, исчезнувшими несколько дней назад.
Исчезнувшие в Паттайе россияне, брат и сестра Назимовы, найдены убитыми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тайскую газету Thairat.
Двое задержанных местных жителей уже дали признательные показания.
«Полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении россиян, брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян. Юношу застрелили, а девушку забили до смерти», – отмечает издание.
Двадцатидвухлетняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра по местному времени.
Спустя 20 минут их мать получила от дочери СМС-сообщение с единственным словом Urgent!, после чего связь оборвалась. В среду полицейские обнаружили мотоцикл Назимовых закопанным в лесу в 200 метрах от автотрассы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Таиланда полицейские обнаружили спрятанный под землей полуразобранный мотоцикл пропавших россиян.
На следующий день правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в пособничестве главным фигурантам дела об исчезновении брата и сестры.
В рамках масштабной поисковой операции стражи порядка дополнительно обследовали территории крокодиловых ферм на окраинах Паттайи.