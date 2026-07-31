Двое жителей Таиланда признались в убийстве брата и сестры из России

Thairat: Пропавших в Паттайе россиян застрелили и забили насмерть

Tекст: Мария Иванова

Исчезнувшие в Паттайе россияне, брат и сестра Назимовы, найдены убитыми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тайскую газету Thairat.

Двое задержанных местных жителей уже дали признательные показания.

«Полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении россиян, брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян. Юношу застрелили, а девушку забили до смерти», – отмечает издание.

Двадцатидвухлетняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в четыре часа утра по местному времени.

Спустя 20 минут их мать получила от дочери СМС-сообщение с единственным словом Urgent!, после чего связь оборвалась. В среду полицейские обнаружили мотоцикл Назимовых закопанным в лесу в 200 метрах от автотрассы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Таиланда полицейские обнаружили спрятанный под землей полуразобранный мотоцикл пропавших россиян.

На следующий день правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в пособничестве главным фигурантам дела об исчезновении брата и сестры.

В рамках масштабной поисковой операции стражи порядка дополнительно обследовали территории крокодиловых ферм на окраинах Паттайи.