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Монах во Флоренции обнаружил рецепт возможного предшественника Coca-Cola
Guardian: В архиве флорентийского монастыря нашли рецепт прообраза Coca-Cola
В архивах флорентийского монастыря найден документ XIX века с рецептом лечебного тоника, который мог стать прообразом знаменитого американского напитка.
Настоятель монастыря Сан-Марко нашел пожелтевший лист во время разбора архивов, передает РИА «Новости».
Документ содержит подробное описание эликсира из листьев коки, орехов колы и вина. Напиток предназначался для снятия усталости от болезней или старения.
«Рецепт был похож на тот, который использовал американский фармацевт Джон Пембертон. В 1886 году он создал сладкий сироп, смешав экстракт листьев коки и орехи кола. Из-за местных законов, запрещавших алкоголь, он не смог использовать вино и вместо этого смешал ингредиенты с газированной водой. Со временем тоник Пембертона превратился в Coca-Cola», – пишет британская газета.
Точная дата создания документа неизвестна, однако предполагается, что он относится к XIX веку. Настоятель монастыря подчеркнул, что не утверждает о прямом родстве рецепта с современным напитком, опасаясь возможных судебных исков от корпорации Coca-Cola.
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