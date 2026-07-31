В Саратове произошло новое обрушение в аварийном доме

В Саратова обрушилась кирпичная кладка аварийного дома

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня в Заводском районе по адресу: улица Крымская, дом №3 зафиксировано обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение происходит в нежилых подъездах №5 и №6», – написал мэр города в Max.

На месте инцидента в настоящее время работают пожарно-спасательные подразделения. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Градоначальник поручил своему заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину оперативно выехать на место событий. Ситуация находится на постоянном контроле районной администрации и профильных городских служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года в аварийном доме на Крымской улице уже обрушалась кирпичная стена.

В ноябре следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за частичного разрушения здания на 2-й Речной улице.

В июле прошлого года из-за взрыва газа рухнул торец десятиэтажного жилого дома в Саратове.