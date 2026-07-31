110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
В Саратове произошло новое обрушение в аварийном доме
В Саратова обрушилась кирпичная кладка аварийного дома
В Заводском районе Саратова произошло частичное обрушение кирпичной кладки в аварийном многоквартирном доме, на месте ЧП работают экстренные службы, сообщил глава города Игорь Молчанов.
«Сегодня в Заводском районе по адресу: улица Крымская, дом №3 зафиксировано обрушение части кирпичной кладки аварийного многоквартирного дома. Разрушение происходит в нежилых подъездах №5 и №6», – написал мэр города в Max.
На месте инцидента в настоящее время работают пожарно-спасательные подразделения. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Градоначальник поручил своему заместителю Максиму Сиденко и главе администрации Заводского района Вячеславу Доронину оперативно выехать на место событий. Ситуация находится на постоянном контроле районной администрации и профильных городских служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года в аварийном доме на Крымской улице уже обрушалась кирпичная стена.
В ноябре следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за частичного разрушения здания на 2-й Речной улице.
В июле прошлого года из-за взрыва газа рухнул торец десятиэтажного жилого дома в Саратове.