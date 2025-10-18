В Саратове частично обрушилась стена аварийного дома

Tекст: Дарья Григоренко

Исаев в своем Telegram-канале отметил, что частичное обрушение стены произошло в аварийном жилом доме на улице Крымская в Заводском районе Саратова. Никто из жильцов не пострадал, всех эвакуировали, добавил он. Он уточнил: «Подготовлен пункт временного размещения, куда в ближайшее время доставим граждан».

По данным спасателей Саратовской области, из дома вывели 18 человек, среди которых четверо детей. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить состояние здания и обеспечить безопасность.

Следственное управление СК уточнило, что обрушение произошло на первом этаже одного из подъездов дома № 3. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности, ведется сбор доказательств и опрос свидетелей.

Дом был построен в 1957 году, имеет пять этажей и шесть подъездов. В региональной прокуратуре подтвердили, что здание уже было признано аварийным, подлежащим расселению и сносу. Ведомство начало проверку и намерено оценить действия ответственных должностных лиц.

Ранее в Краснодарском крае произошло частичное обрушение стены интерната, 62-летняя женщина получила травмы и госпитализирована.