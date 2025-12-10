Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.13 комментариев
Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде
Глава МИД Ирана посетит Москву на следующей неделе
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе посетит Москву, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.
Кроме того, по его словам, готовится встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, передает РИА «Новости». Она должна пройти в Ашхабаде, столице Туркмении, сообщил дипломат.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина с главой МИД Ирана.
В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана обсудили иранскую ядерную программу.