    США огорчили Европу свой стратегией безопасности
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    По всей Украине прогремели мощные взрывы
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    При обмане Долиной аферисты выдали актера Холланда за сотрудника Росфинмониторинга
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    4 комментария
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    22 комментария
    6 декабря 2025, 14:18 • Новости дня

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мошенники все чаще рассылают сообщения с предложением просмотреть «совместное фото», поскольку переход по ссылке ведет к заражению устройства вредоносной программой, выяснили РИА «Новости».

    Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам сообщения якобы от лица знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и ссылкой на фотографию, пишет РИА «Новости». Ссылка ведет на фишинговый сайт, после чего на устройство загружается вредоносный файл, который предоставляет злоумышленникам полный контроль над смартфоном.

    Руководитель отдела аналитики компании F6 Александра Радченко пояснила, что после заражения устройства мошенники могут собирать финансовую информацию, перехватывать и отправлять смс-сообщения, а также совершать операции с банковскими счетами пользователя, атаковать сервисы госуслуг и маркетплейсы.

    Радченко отметила, что вредоносная программа также способна самораспространяться, самостоятельно рассылая фишинговые сообщения в смс и мессенджерах, а также перенаправлять входящие звонки. Эксперты советуют быть особенно осторожными с подобными сообщениями и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии новогодних праздников россияне столкнулись с рассылкой опасных электронных «открыток», которые маскируются под поздравления и содержат вредоносные вложения.

    Также в преддверии Дня добровольца мошенники начали выдавать себя за активистов «Юнармии» и выманивать у подростков одноразовые коды из SMS.

    В последнее время аферисты предлагают гражданам лабораторную проверку воды и замену счетчиков, выдавая это за обязательную услугу.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    5 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю

    Reuters: G7 и Евросоюз планируют полный запрет на морские перевозки нефти из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    G7 и Евросоюз обсуждают идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом, пишет агентство Reuters

    Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность полного запрета на оказание морских перевозочных услуг для поставок российской нефти, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Сейчас для российской нефти действует потолок цены в 47,6 долларов за баррель, и перевозка или страхование продукции по более высокой цене запрещены.

    В публикации со ссылкой на шесть источников отмечается, что страны G7 и ЕС обсуждают замену существующего механизма жестким запретом доступа России к международным морским перевозкам. Такое решение может быть включено в следующий санкционный пакет Евросоюза.

    Интенсивное экономическое давление на Россию Запад усилил после начала СВО. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии, топлива и продуктов в Европе и США. С начала спецоперации Евросоюз принял 19 пакетов рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны Евросоюза к осени 2027 года.

    Однако в Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора, так как они не одобрены Совбезом ООН.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность стран Евросоюза.

    Комментарии (42)
    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Всемирный банк назвал должников России

    Всемирныей банк: Долги других стран перед Россией превысили 33 млрд долларов

    Всемирный банк назвал должников России
    @ Thomas Koehler/photothek.net/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    За 2024 год внешние долги других государств перед Россией выросли на 2,6 млрд долларов и достигли 33,1 млрд.

    Такой уровень задолженности в последний раз фиксировался в 1998 году, когда этот показатель составлял 38 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

    Страны, более всех увеличившие свои обязательства, – Бангладеш, Египет и Индия. За прошедший год Бангладеш увеличила свой долг на 1,2 млрд долларов, Египет на 815 млн долларов, а Индия на 799 млн долларов. Более скромный рост долгов отмечается у Узбекистана (39 млн долларов), Афганистана (17 млн долларов), Йемена (7 млн долларов) и Шри-Ланки (3 млн долларов).

    При этом Белоруссия сильнее других сократила свои обязательства перед Москвой – ее задолженность уменьшилась на 125 млн долларов.

    В марте ЦБ сообщал, что внешний долг России на начало 2025 года составил 290 млрд долларов, сократившись на 18,8 млрд долларов с начала четвертого квартала прошлого года.

    Комментарии (11)
    5 декабря 2025, 22:15 • Новости дня
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру

    Лариса Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за квартиру Полине Лурье

    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    @ Анатолий Медведь/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстрадная певица Лариса Долина, ставшая жертвой квартирных мошенников, но сумевшей через суд вернуть недвижимость, пообещала полностью возместить расходы на покупку ее квартиры Полине Лурье, которая в результате судебного решения осталась и без квартиры, и без денег.

    О желании вернуть покупательнице своей квартиры деньги артистка заявила в  программе «Пусть говорят» на Первом канале.

    «Для меня самое важное – это сохранить честь, достоинство и все-таки восстановить справедливость. Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение – вернуть ей деньги за квартиру», – заявила Долина.

    Она добавила, что это единственное справедливое решение в ее ситуации. При этом звезда подчеркнула, что вернуть деньги будет непросто, поскольку такой суммы у нее сейчас нет.

    «Но я сделаю все возможное, и я говорю сейчас на всю страну, что я эти деньги Полине Лурье верну в полном объеме», – подчеркнула Долина.

    В августе прошлого года певица рассказала, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Полиция возбудила уголовное дело, а на спорную квартиру был наложен арест.

    Весной 2025 года суд принял решение вернуть артистке утраченную в результате мошенничества недвижимость. В сентябре Московский городской суд подтвердил законность возврата квартиры певице.

    Покупательница квартиры, Полина Лурье, ранее обратилась в Верховный суд России с требованием отменить предыдущие судебные решения и вернуть себе приобретенное жилье.

    Проблема возврата жилья приобретает массовый характер: в последние месяцы участились случаи, когда квартиры во вторичном фонде возвращаются продавцам через суд по заявлениям о мошенничестве или давлении при продаже. Эти случаи получили название «схема Долиной».

    36 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с Ларисой Долиной, которую обманули мошенники с квартирой. Главарь банды, причастной к обману артистки, скрылся за границей.

    Критик Сергей Соседов предложил внести композицию Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист и призвал к бойкоту ее концертов.

    Комментарии (76)
    5 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Пресненском суде Москвы экс-супруга заместителя министра обороны Тимура Иванова Светлана Захарова отметила, что не советовала ему работать в Минобороны из-за «низкой моральной обстановки» в ведомстве.

    Рассмотрение иска Генпрокуратуры к бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову и его родственникам продолжается в Пресненском районном суде Москвы, передает РБК. Бывшая супруга Иванова, телеведущая Светлана Захарова, рассказала, что не рекомендовала мужу идти на службу в Минобороны, поскольку считала коллектив ведомства крайне распущенным с низкой моральной обстановкой.

    Захарова отметила: «Несмотря на мое убеждение, что это разрушит наши семейные отношения из-за крайне распутной и низкой моральной обстановки внутри этого коллектива, в котором ему уже довелось работать в администрации Московской области». Она также добавила, что в 2018 и 2019 годах узнала о внебрачных детях мужа, официально признанных им, а также о наличии скрытых от нее при разводе средств и большого количества имущества.

    Захарова попросила суд исключить из иска 13 ювелирных украшений, которые находятся у нее и у несовершеннолетней дочери, а также две пары часов и три автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии имущества у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его близких.

    Практически все имущество Иванова и третьих лиц на сумму свыше 1,2 млрд руб. решено обратить в доход государства, за исключением автомобиля Bentley экс-супруги.

    Арбитражный суд Москвы ранее признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Иванов был приговорен к 13 годам заключения и крупному штрафу.

    Комментарии (27)
    5 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для Владимира Путина вегетарианский ужин

    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийский лидер Драупади Мурму предложила российскому президенту Владимиру Путину разнообразные вегетарианские блюда и свежевыжатые соки в ходе официального ужина в Нью-Дели.

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для президента России Владимира Путина вегетарианский ужин, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованному меню, первое блюдо представляло собой легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.

    В качестве закусок предлагались фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и овощные паровые пельмени момо с водяным орехом.

    Основное блюдо включало рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат с пажитником и горошком, а также запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом.

    Также гостям подавали мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, бобы, тушеные с томатом и луком, и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.

    На десерт были предложены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном.

    Напитки на ужине были представлены свежевыжатыми гранатным, апельсиновым и морковно-имбирным соками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индии устроила прием в честь визита в страну Владимира Путина. До этого Дроупади Мурму и Путин провели двухстороннюю встречу в Нью-Дели.

    Ранее Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал их полезными и конструктивными.

    Комментарии (11)
    5 декабря 2025, 20:14 • Новости дня
    Минцифры сообщило о постепенном отказе от смс-входа на «Госуслуги»
    Минцифры сообщило о постепенном отказе от смс-входа на «Госуслуги»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство цифрового развития объявило о решении постепенно прекращать использование смс-кодов для подтверждения входа на портал «Госуслуги» с мобильных устройств.

    Причиной такого шага в ведомстве назвали учащение случаев, когда пользователи непреднамеренно передавали мошенникам свои смс-коды для доступа к порталу.

    «Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи «Госуслуг» непреднамеренно передают смс-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через смс – пока это решение касается только входа на «Госуслуги» через мобильные устройства», – говорится в сообщении на сайте Минцифры.

    Ранее часть пользователей при попытке авторизации на портале «Госуслуги» столкнулась с необходимостью подключения мессенджера Max для получения кодов авторизации на сервисе.

    Комментарии (16)
    5 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»

    Кадыров: ВСУ скоро получит «подарок» за атаку на «Грозный-Сити»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити», заверив, что пострадавших нет и здание оперативно восстановят.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале прокомментировал атаку украинской БПЛА на один из небоскребов комплекса «Грозный-Сити». Он отметил, что подобные действия являются попытками запугать мирных жителей и создать иллюзию давления.

    «Те, кто не способен добиться успеха на поле боя, пытаются компенсировать собственную слабость ударами по гражданским объектам», – заявил Кадыров. Он подчеркнул, что атака стала явным показателем бессилия противника и добавил, что самое главное – никто не пострадал. По словам главы республики, поврежденное здание быстро восстановят.

    Кадыров также пообещал, что ответ на подобные удары не заставит себя долго ждать, намекнув, что у него уже есть «подарок» для противника. Кроме того, он обратился к украинской стороне с предложением встретиться лицом к лицу на поле боя, если они действительно считают себя воинами, указав, что российские бойцы ежедневно наступают по всему фронту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 5 ноября комплекс «Грозный-Сити» в Чечне подвергся атаке украинского беспилотника. В результате взрыва повреждены несколько этажей высотного здания.

    В этот же день Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

    Комментарии (6)
    5 декабря 2025, 16:20 • Новости дня
    Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»

    Чемезов: Индия выразила готовность производить российские беспилотники «Ланцет»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет», сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов

    Чемезов в интервью Первому каналу отметил, что индийская сторона проявляет значительный интерес к российским беспилотным системам, передает ТАСС.

    «Интерес у них к «Ланцетам», вообще ко всем российским беспилотникам, большой. И они готовы, в том числе, их производить», – сказал он.

    По словам главы Ростеха, сейчас обсуждается возможность размещения сборочных мощностей непосредственно на территории Индии и интеграции производства на местных предприятиях.

    Ранее Чемезов сообщил, что Россия и Индия начали обсуждать производство самолета Ил-114.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 15:59 • Новости дня
    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57

    Чемезов: Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57

    Ростех направил Индии предложение по локализации выпуска Су-57
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

    Чемезов рассказал в интервью Первому каналу, что соответствующие предложения уже направлены индийской стороне, передает ТАСС.

    «Мы предложения свои направили… [по] Су-57. В том числе и производить здесь, с локализацией. Они сказали: «Подумаем», – заявил Чемезов.

    В сентябре Россия предложила Индии поставку и локализацию производства Су-57.

    Ранее стало известно, что официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения и отдает предпочтение российскому Су-57.

    Комментарии (11)
    5 декабря 2025, 18:36 • Новости дня
    Экс-замминистра Иванов заявил о полученной за заслуги усадьбе в Архангельском

    Экс-замминистра Иванов заявил о полученной за заслуги перед Россией усадьбе в Архангельском

    Экс-замминистра Иванов заявил о полученной за заслуги усадьбе в Архангельском
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе слушаний по иску Генпрокуратуры бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов заявил, что все его имущество стоимостью 1,2 млрд рублей имущество задекларировано и им приобретено легально. Он также рассказал, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее за заслуги перед Россией.

    Во время рассмотрения иска Генпрокуратуры, который проходит в Пресненском суде Москвы, Иванов через видеосвязь из СИЗО заявил, что все принадлежащее ему имущество приобретено законно и было официально задекларировано, передает ТАСС.

    Он отметил, что усадьбу в Архангельском он приватизировал с разрешения руководства страны с шестидесятипроцентной скидкой, за заслуги перед Отечеством. «Объект в Архангельском мне позволили приватизировать за заслуги по разрешению управделами президента, объект в Раздорах в Одинцовском районе я приобрел за 170 млн рублей под залог квартиры на Поварской, которая мне досталась в рамках раздела имущества со Светланой», – рассказал Иванов в суде. Экс-чиновник подчеркнул, что другие объекты, указанные в иске, им также были задекларированы, и никаких замечаний со стороны администрации президента к нему не поступало.

    Иванов заявил, что обвинения Генпрокуратуры необоснованны и вводят суд в заблуждение, подчеркнув, что не приобретал имущество преступным путем. По словам экс-чиновника, ему непонятна позиция надзорного органа по данному делу.

    Среди имущества, которое Генпрокуратура требует обратить в доход государства, указаны изъятые в ходе обысков в апреле прошлого года денежные средства на сумму 333 млн рублей в рублях и валюте, ювелирные изделия, картины и часы общей стоимостью 235 млн рублей, жилые и нежилые помещения, участки земли и 37 автомобилей и мотоциклов элитных марок, часть из которых оформлена на его родственников и подконтрольные организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

    Иванов заявил, что ему неясны требования иска Генпрокуратуры России на сумму 1,2 млрд рублей. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.

    Комментарии (16)
    5 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Музыкальный критик призвал запретить песню Долиной «Погода в доме»

    Критик Соседов призвал запретить песню Долиной «Погода в доме» и бойкотировать ее концерты

    Музыкальный критик призвал запретить песню Долиной «Погода в доме»
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист, а также заявил о необходимости полного бойкота концертов артистки.

    Его комментарий прозвучал на фоне скандала, связанного с продажей квартиры Полине Лурье, что вызвало широкий общественный резонанс, пишет «Постньюс».

    «Я бы «Погоду в доме» включил в стоп-лист. Хватит уже с этой «Погодой в доме». Песня хорошая, но надоело сил нет. Эта «Погода в доме» уже в зубах навязла. Уже невозможно это слушать. Долина в целом не шибко разбирается в хорошей музыке. Так я скажу вам как критик музыкальный», – отметился Соседов в своем заявлении.

    По мнению критика, ограничения должны распространяться не только на трансляцию песни в эфире, но и на живые выступления артистки на сцене.

    Ранее россиян призвали «не устраивать охоту» на Долину.

    Комментарии (15)
    6 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментарии (7)
    5 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Глава белгородского села ранен ударом дрона ВСУ

    Гладков: Глава белгородского села получил ранение после удара дрона ВСУ по автомобилю

    Глава белгородского села ранен ударом дрона ВСУ
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время удара дрона ВСУ по автомобилю тяжело ранен глава администрации Березовского сельского поселения Белгородской области Валерий Борисенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Глава администрации Березовского сельского поселения Валерий Борисенко получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Автомобиль был атакован в момент движения по территории поселка Борисовка.

    Гладков сообщил, что пострадавшего доставили в Борисовскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали серьезные ранения. Далее Борисенко планируют перевести для дальнейшего лечения в горбольницу №2 Белгорода. Транспортное средство, в котором находился глава сельского поселения, получило значительные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 ноября в том же селе Березовка беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погибли двое мужчин.

    А через день мужчина погиб после атаки ВСУ на автомобиль в селе Гора-Подол Белгородской области.

    До этого Гладков сообщал, что боец «Орлана» и мирная жительница пострадали от атак ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 20:11 • Новости дня
    В Тобольске использовали карту «мест силы» для привлечения инвесторов

    Глава Тобольска Вагин: Блогеры и урбанисты привлекли в город рестораторов и девелоперов

    В Тобольске использовали карту «мест силы» для привлечения инвесторов
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    У каждого города есть своя идентичность, и этот ресурс можно эффективно использовать для привлечения инвестиций, сказал газете ВЗГЛЯД глава Тобольска Петр Вагин. Ранее в Москве стартовал форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины».

    «Нашему проекту «Тобольск – ключ к Сибири» удалось победить в очень конкурентной номинации: «Повышение узнаваемости муниципального бренда». Во главу угла мы поставили задачу сделать нашу малую родину более узнаваемой и ненавязчиво предлагающей свою идентичность. Для этого задействовали специалистов по дизайну, стилистике и историков, поскольку проект активно использует духовно-историческое наследие региона», – рассказал глава Тобольска Петр Вагин.

    Также власти города с помощью блогеров, экспертов-урбанистов и отзывов жителей составили подробную карту городских «мест силы» для привлечения инвесторов. Это точки, потенциально выгодные для размещения того или иного вида бизнеса, отметил собеседник.

    «Получился своего рода мастер-план с применением различных визуально-картографических решений. Кроме того, одна из наших целей – увеличить число уличных камер в знаковых местах, чтобы пользователи сети могли в режиме онлайн наблюдать за праздниками и другими событиями», – пояснил он.

    «Все это позволило привлечь в экономику дополнительные инвестиции, сделать город более интересным для рестораторов, туроператоров, девелоперов. Предприниматели сами видят и делают выводы, где лучше разместить развлекательные заведения, частные медучреждения, транспортные объекты, магазины или логистические центры», – детализировал Вагин.

    «Сейчас у нас строятся две крупные гостиницы, одну из которых возводит федеральная сеть. Также наше позиционирование территории как родины Менделеева не в последнюю очередь сыграло роль в том, что здесь развивает свои проекты один из крупнейших мировых производителей полимеров – компания «Сибур», – резюмировал мэр города.

    В пятницу в Москве отрылся форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой родины», организованная Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента и Минэкономразвития. Мероприятие проводится на площадке мастерской управления «Сенеж». Оно собрало 750 представителей муниципальных образований из всех регионов страны.

    На мероприятии были названы победители всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

    Комментарии (0)
