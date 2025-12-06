Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мошенники начали использовать новую схему обмана, рассылая россиянам сообщения якобы от лица знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и ссылкой на фотографию, пишет РИА «Новости». Ссылка ведет на фишинговый сайт, после чего на устройство загружается вредоносный файл, который предоставляет злоумышленникам полный контроль над смартфоном.

Руководитель отдела аналитики компании F6 Александра Радченко пояснила, что после заражения устройства мошенники могут собирать финансовую информацию, перехватывать и отправлять смс-сообщения, а также совершать операции с банковскими счетами пользователя, атаковать сервисы госуслуг и маркетплейсы.

Радченко отметила, что вредоносная программа также способна самораспространяться, самостоятельно рассылая фишинговые сообщения в смс и мессенджерах, а также перенаправлять входящие звонки. Эксперты советуют быть особенно осторожными с подобными сообщениями и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если их прислали знакомые.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии новогодних праздников россияне столкнулись с рассылкой опасных электронных «открыток», которые маскируются под поздравления и содержат вредоносные вложения.

Также в преддверии Дня добровольца мошенники начали выдавать себя за активистов «Юнармии» и выманивать у подростков одноразовые коды из SMS.

В последнее время аферисты предлагают гражданам лабораторную проверку воды и замену счетчиков, выдавая это за обязательную услугу.