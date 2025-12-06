В Госдуме предупредили об опасных новогодних открытках

Депутат Немкин предупредил об опасности новогодних открыток

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мошенники активизировались перед новогодними праздниками и начали рассылку россиянам фальшивых «новогодних открыток» с вредоносными файлами, которые могут украсть личные данные. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Он подчеркнул: «Мошенники традиционно используют праздничный период для активизации своих схем, и рассылка ”новогодних открыток“ с вредоносным ПО – один из самых популярных приемов. В такие моменты злоумышленники рассчитывают на доверчивость людей». По словам депутата, эмоциональный фон праздников снижает бдительность, и россияне чаще открывают подозрительные вложения.

Немкин отметил, что вредоносные «открытки» маскируются под изображения, анимации или видео, а на деле содержат программы для кражи данных, установки скрытого доступа или перехвата сообщений. Открытие таких файлов может дать злоумышленникам доступ к банковским приложениям, паролям и личной информации, что чревато серьёзными финансовыми потерями.

Парламентарий обратил внимание, что современные технологии, включая нейросети, позволяют мошенникам создавать максимально убедительные фальшивые поздравления – копируются даже аккаунты знакомых пользователей благодаря взлому мессенджеров. Это, по словам Немкина, делает такую рассылку практически неотличимой от настоящих поздравлений и повышает риск атаки.

Он рекомендовал не открывать файлы и ссылки из неизвестных источников, а сообщения от знакомых – перепроверять, если они вызывают сомнение. Антивирусные программы и своевременные обновления системы могут значительно снизить риск заражения, однако главным инструментом безопасности остаётся личная внимательность при обращении с цифровыми поздравлениями.

