Суд отправил в психбольницу москвича, убившего сына и жену
Жителя столицы признали невменяемым после того, как он убил супругу и малолетнего сына, сообщили в прокуратуре Москвы в понедельник.
Мужчина выбросил с 16-го этажа малолетнего сына и супругу, ему 39 лет, его признали невменяемым, передает РИА «Новости».
В отношении него применена принудительная мера медицинского характера – лечение в стационарных условиях специализированного типа.
Трагедия произошла 25 августа 2024 года. Мужчина выбросил из окна 16-го этажа жену 1988 года рождения и сына 2023 года рождения. Оба скончались на месте.
Экспертиза установила, что в момент совершения преступления подозреваемый страдал хроническим психическим расстройством и не мог отдавать отчета своим действиям. Мужчина признан виновным в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего ребенка.
Ранее в Красноярске девятиклассницу, сбросившую новорожденную в мусоропровод, признали психически нездоровой, ее планируется отправить на принудительное лечение.
В июле в Иркутске мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников больницы, ранения получили две женщины. Он также проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере.