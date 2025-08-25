Суд отправил в психбольницу москвича, убившего сына и жену

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина выбросил с 16-го этажа малолетнего сына и супругу, ему 39 лет, его признали невменяемым, передает РИА «Новости».

В отношении него применена принудительная мера медицинского характера – лечение в стационарных условиях специализированного типа.

Трагедия произошла 25 августа 2024 года. Мужчина выбросил из окна 16-го этажа жену 1988 года рождения и сына 2023 года рождения. Оба скончались на месте.

Экспертиза установила, что в момент совершения преступления подозреваемый страдал хроническим психическим расстройством и не мог отдавать отчета своим действиям. Мужчина признан виновным в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего ребенка.

Ранее в Красноярске девятиклассницу, сбросившую новорожденную в мусоропровод, признали психически нездоровой, ее планируется отправить на принудительное лечение.

В июле в Иркутске мужчина с ножом и газовым баллончиком напал на сотрудников больницы, ранения получили две женщины. Он также проходил принудительное лечение в областном психоневрологическом диспансере.