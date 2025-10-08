Захарова пообещала жесткие меры России за передачу активов Киеву

Tекст: Ольга Иванова

Москва примет жесткие ответные меры, если Евросоюз передаст Киеву российские активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, еврочиновники пытаются бесцеремонно присвоить российские средства, рассчитывая получить для себя выгоду. Захарова подчеркнула: «Повторяю еще раз, эти меры будут очень жесткими».

Дипломат также отметила, что продвигаемая Евросоюзом схема кредитования Киева вызвала крайне сдержанную реакцию в европейских столицах. По ее словам, стремление к мошенничеству уступает опасениям перед возможными правовыми последствиями и ответом Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 одобрили решение предоставить Украине кредит за счет доходов от замороженных российских активов.

Инициатива Брюсселя по изъятию замороженных средств Центробанка России под будущие «репарации» от России рассматривается как прямое воровство и нарушение юридических принципов.