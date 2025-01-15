Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

Google перестал работать у части пользователей в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Ряд российских пользователей не могут воспользоваться поисковиком и другими сервисами Google, передает «Газета.Ru».

При попытке открыть главную страницу поисковика на экране появляется сообщение о том, что соединение с сайтом не удалось установить, а само соединение было сброшено. Пока причины сбоя остаются неизвестными.

До этого пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также со сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok.