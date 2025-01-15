Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
Роскомнадзор: Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов россиян.
Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, передает РИА «Новости». В результате инцидента снизилась скорость интернета у 3,8 млн россиян, проживающих в 21 регионе страны.
Накануне пользователи по всей России столкнулись с проблемами доступа к сайтам в доменных зонах .рф и .ru, а также сбоем в работе мессенджеров и социальных сетей, включая TikTok. Вскоре работа российского сегмента интернета была восстановлена после сбоя благодаря действиям дежурных служб Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.