За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.22 комментария
Посол Кранс назвал условие возобновления консультаций с Новой Зеландией
Посол Кранс: Россия возобновит диалог с Новой Зеландией после шага Веллингтона
Россия готова серьезно рассмотреть возможность возобновления политических консультаций с Новой Зеландией, если новое правительство страны выступит с таким предложением, заявил посол в Веллингтоне Станислав Кранс.
«Если все же к нам от нового правительства поступит предложение разморозить механизм политконсультаций, то мы отнесемся к этому со всей серьезностью», – заявил посол, передает РИА «Новости».
При этом дипломат подчеркнул, что Москва ожидает практических шагов со стороны Новой Зеландии, так как именно она инициировала охлаждение двусторонних отношений.
Кранс также добавил, что Россия продолжает общаться с новозеландским внешнеполитическим ведомством по актуальным международным вопросам, однако контакты проходят в основном в формате переписки или на рабочем уровне.
Парламентские выборы в Новой Зеландии пройдут 7 ноября. В конце сентября глава МИД страны Уинстон Питерс заявил, что Новая Зеландия считает необходимым поддерживать диалог, в том числе со странами, с которыми у нее есть разногласия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол России в Новой Зеландии Станислав Кранс сообщил об отсутствии у направленных для подготовки солдат ВСУ новозеландских военных реального боевого опыта в области радиоэлектронной борьбы и операций с беспилотниками.