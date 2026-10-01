Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин указал на запрет русского языка на Украине
Путин: На Украине запрещен один из языков – русский, такого нет ни в одной стране мира
На Украине русский язык фактически запрещен, такого отношения к языкам нет ни в одной другой стране мира, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
«Ни в одной стране мира такого нет, чтобы был запрещен какой-то язык, а на Украине запрещен русский язык», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что русские, осваивавшие в том числе Причерноморье, на Украине объявляются нетитульной нацией, и это, по его словам, является главным поводом для беспокойства российских властей.
Он добавил, что Москва вынуждена реагировать на сложившуюся историческую и текущую ситуацию, но в первую очередь ее заботит то, что сейчас происходит с людьми.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал текущие события приоритетными по сравнению с историческими экскурсами, подчеркнув заботу о людях в настоящем времени.
Путин заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.
Также Путин назвал предпочтительным сценарием прекращение боевых действий на Украине при условии согласия Киева на приемлемые для Москвы требования.