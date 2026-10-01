Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин назвал предпочтительным прекращение боевых действий на Украине
Президент Владимир Путин назвал предпочтительным сценарием прекращение боевых действий на Украине при условии согласия Киева на приемлемые для Москвы требования.
Глава государства выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». Он отметил, что прекращение конфликта возможно при согласии Киева на выдвинутые Москвой условия.
«Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон и выйти на те договоренности и в гуманитарной сфере, касающейся и русского языка, и других», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства на пленарной сессии клуба «Валдай».
Ранее Путин заявил, что российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики.
Летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.