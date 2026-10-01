Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин заявил, что России осталось освободить 11% ДНР
Российские вооруженные силы завершат освобождение Донецкой народной республики значительно быстрее, чем ожидают власти Украины и европейские политики, заявил президент Владимир Путин.
Российские войска полностью освободят территорию ДНР значительно быстрее, чем прогнозируют в Киеве и западных странах, передает РИА «Новости». Об этом президент заявил в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
«На уровне украинского высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении полутора лет. В Европе говорят – Украина удержит на протяжении двух лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент России выразил уверенность в полном освобождении Донбасса.
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