Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России с Днем оружейника.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Этот праздник – дань уважения созидательному труду многих поколений конструкторов, инженеров, организаторов производства, рабочих самых разных специальностей», – отметил Путин в поздравлении.
Он подчеркнул, что уникальные образцы техники создавались руками и талантом мастеров Тулы, Ижевска, Перми и других центров оружейной отрасли России, которые достойно служили и служат армии и флоту.
Глава государства выразил особую признательность тем, кто сегодня работает в крупных отраслевых холдингах, компаниях малого и среднего бизнеса, конструкторских бюро и исследовательских центрах, реализуя прорывные проекты и новаторские решения.
Он выразил уверенность, что благодаря компетентности и ответственности специалистов оборонно-промышленный комплекс продолжит наращивать научный, технологический и кадровый потенциал.
Путин добавил, что отрасль будет обеспечивать Вооруженные силы, правоохранительные органы и спецслужбы передовым оружием и техникой, сохраняя лидерские позиции России на мировом рынке вооружений.
В завершение президент пожелал работникам и ветеранам ОПК здоровья, новых достижений и всего наилучшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России накануне Дня оружейника провел торжественную церемонию вручения государственных наград отличившимся сотрудникам оборонно-промышленного комплекса в Кремле.
Путин поблагодарил российских оружейников за инициативу, новаторство и регулярные поездки на передовую для изучения работы техники в боевых условиях.
Глава государства также отметил огромный вклад более 3,5 млн работников отрасли в укрепление обороноспособности и безопасности страны.
Глава государства провел встречу с представителями профильного ведомства накануне Дня оружейника.