Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.14 комментариев
«Аэрофлот» расширил продажу авиабилетов по субсидированным тарифам
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о расширении продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на 25 направлений, о чем говорится в ее Telegram-канале.
«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 2026 год. Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 25 направлений», – сказано в сообщении.
Среди рейсов авиакомпании, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2026 году, например, Санкт-Петербург и обратно (из Владивостока, Иркутска и Калининграда), Владивосток и обратно (из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска), Красноярск и в обратном направлении (из Хабаровска, Благовещенска) и другие.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росавиация начала разработку терминалов для интернета на самолетах.