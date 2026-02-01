Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.9 комментариев
Полиция Таиланда сообщила о гибели пропавшего россиянина в Паттайе
Россиянин Михаил Емельянов, пропавший без вести в таиландском курортном городе Паттайя в начале января, найден мертвым, по версии следствия, он был похищен, а затем убит, сообщили в полиции Паттайи.
Россиянин Михаил Емельянов, который пропал без вести в начале января в курортном городе Паттайя, найден мертвым, передает РИА «Новости». По информации полиции, тело Емельянова обнаружено в административном районе Бангламунг, на территории Паттайи. Следствие установило, что россиянин был похищен 7 января и убит, после чего его тело расчленили и спрятали в разных местах.
В полиции добавили: «В настоящее время задержан один подозреваемый, иностранный гражданин. Продолжается розыск других подозреваемых».
Емельянов исчез после встречи с партнерами по бизнесу, среди которых были граждане Таиланда и России. О предстоящей встрече знали его родственники, включая мать, находившуюся в России. После исчезновения сына мать приехала в Таиланд для участия в поисках и все еще остается в стране.
