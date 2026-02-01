Стыдить наших западных партнеров бессмысленно. Для них совесть – это пустой звук, даже с точки зрения лингвистики. Мы, конечно, тоже можем ее отменить. Но, согласитесь, не хочется.10 комментариев
МИД предупредил россиян о росте случаев ограблений туристов в Чили
В Чили в последнее время фиксируется рост числа ограблений, жертвами которых становятся в том числе российские туристы, особенно в центре Сантьяго вечером и ночью, сообщили в МИД России.
МИД России обратил внимание граждан на рост числа ограблений туристов в Чили. В официальном предупреждении подчеркивается, что россиянам следует учитывать высокую криминогенную опасность, особенно в центре Сантьяго, где нападения чаще происходят вечером и ночью, передает РИА «Новости».
Министерство советует воздержаться от ношения драгоценностей и других ценных вещей во время поездок, чтобы не привлекать внимание злоумышленников. Ведомство особо выделяет, что при возникновении подобных ситуаций важно сохранять спокойствие и не пытаться сопротивляться грабителям.
По данным дипведомства, попытки оказать сопротивление могут привести к применению преступниками холодного или огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что местные власти запустили в Гватемале комплекс мероприятий по борьбе с оргпреступностью, из-за чего в некоторых районах замечены вспышки криминальной активности, вплоть до жертв среди правоохранителей, в связи с чем дипломаты российской дипмиссии выпустили предупреждение.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце декабря граждан России предупредили о рисках посещения Грузии. Посольство предупредило россиян о росте преступности в Бангладеш.