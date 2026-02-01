МИД предупредил россиян о росте случаев ограблений туристов в Чили

Tекст: Дарья Григоренко

МИД России обратил внимание граждан на рост числа ограблений туристов в Чили. В официальном предупреждении подчеркивается, что россиянам следует учитывать высокую криминогенную опасность, особенно в центре Сантьяго, где нападения чаще происходят вечером и ночью, передает РИА «Новости».

Министерство советует воздержаться от ношения драгоценностей и других ценных вещей во время поездок, чтобы не привлекать внимание злоумышленников. Ведомство особо выделяет, что при возникновении подобных ситуаций важно сохранять спокойствие и не пытаться сопротивляться грабителям.

По данным дипведомства, попытки оказать сопротивление могут привести к применению преступниками холодного или огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что местные власти запустили в Гватемале комплекс мероприятий по борьбе с оргпреступностью, из-за чего в некоторых районах замечены вспышки криминальной активности, вплоть до жертв среди правоохранителей, в связи с чем дипломаты российской дипмиссии выпустили предупреждение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце декабря граждан России предупредили о рисках посещения Грузии. Посольство предупредило россиян о росте преступности в Бангладеш.