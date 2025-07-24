Габбард назвала действия Обамы госпереворотом и заговором против Трампа

Tекст: Ирма Каплан

«Появились новые доказательства самого вопиющего использования разведки в военных целях и ее политизации в истории Америки. Согласно директиве президента Трампа я рассекретила доклад, который раскрывает, как администрация Обамы сфабриковала заведомо ложную оценку разведданных от января 2017 года, продвигая ложь о том, что Владимир Путин и российское правительство помогли президенту Трампу победить на выборах 2016 года», – написала Габбард в соцсети Х в посте с документами.

Она добавила, что подобным образом был реализован сговор ради того, чтобы подорвать волю американского народа, сотрудничая с партнерами в СМИ для распространения этой лжи.

«Все чтобы подорвать легитимность президента Трампа, фактически осуществив многолетний государственный переворот против него», – подчеркнула она.

Позднее в тот же день Габбард выступила в Белом доме во время брифинга главы пресс-службы Кэролайн Ливитт, отметив, что не является юристом и предоставит Минюсту выдвигать обвинения, но определенная вина Обамы за происходившее в те годы есть.

«Я оставляю уголовные обвинения Министерству юстиции. Я не юрист, но, как я уже говорила ранее, когда вы смотрите на намерение создать фальшивый документ, который противоречит многочисленным оценкам, сделанным разведывательным сообществом, то явное желание это сделать и то, что последовало за этим, можно описать как многолетний переворот и предательский заговор против американского народа с попыткой подорвать доверие администрации президента Трампа», – ответила Габбард на брифинге на вопрос журналиста, можно ли обвинить Обаму в госизмене.

Напомним, Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Она сообщила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в действующей администрации США подчеркнули, что Барак Обама предпринимал скрытые шаги в ущерб Дональду Трампу после выборов 2016 года.До этого Трамп

выпустил сгенерированный искусственным интеллектом ролик об аресте Барака Обамы. Последний отверг обвинения Трампа в попытке «госпереворота» после выборов 2016 года.

Трамп же заявил, что министерство юстиции должно проверить возможное вмешательство Обамы в обработку разведданных о выборах и связях с Россией.