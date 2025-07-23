Дело о «вмешательстве России» потрясает США до самых основ

Tекст: Евгений Крутиков

Глава Нацразведки США Тулси Габбард обвинила экс-президента США Барака Обаму в государственном преступлении – заговоре против Трампа. Габбард опубликовала отчет с доказательствами того, что администрация Обамы сфабриковала данные о вмешательстве России в выборы 2016 года. Согласно этим материалам, тогдашнее руководство страны сливало СМИ фальшивки о том, что у ЦРУ есть подтверждение причастности Москвы. При этом оно утаило разведданные, доказывающие, что у «России не было намерений и возможности» взломать американскую электронную избирательную систему.

Габбард назвала весь этот сюжет «многолетним государственным переворотом против президента Трампа, избранного американским народом». По ее словам, «более ста рассекреченных исторических документов убедительно описывают, как этот предательский заговор был организован президентом Обамой всего за несколько недель до ухода с поста». По ее словам, речь не о противостоянии республиканцев и демократов, а о вмешательстве в демократический процесс.

По мнению Габбард, у американской администрации есть достаточно доказательств, чтобы «предъявить обвинения в отношении ответственных» за фабрикацию данных. «Мы передадим все, что у нас есть, и все, что найдем позднее [по этому делу], в министерство юстиции США. Ответственным за это необходимо предъявить обвинения вне зависимости от того, насколько они могущественны сейчас или были в то время», – отметила глава американской Национальной разведки. А это, по сути, уголовное обвинение по антигосударственной статье.

Суть событий вкратце такова. Согласно документам, которые обнародовала Тулси Габбард, 7 декабря 2016 года администрация Обамы подготовила тезисы для тогдашнего главы Нацразведки Джеймса Клэппера, по которым «иностранные противники не предпринимали кибератак на избирательную инфраструктуру США, чтобы изменить исход выборов». Однако спустя всего два дня был созван Совет по нацбезопасности, а после него было рекомендовано подготовить новую оценку, уже с утверждением о вмешательстве России. Из документов следует, что это было сделано по личному распоряжению Барака Обамы.

Более политизированная, как утверждается, версия отчета в итоге была опубликована в январе 2017 года. Позднее директор ФБР Джеймс Коми и спецпрокурор Роберт Мюллер начали официальное расследование против Дональда Трампа, которое в итоге бесславно развалилось.

Тем не менее уже в 2023 году был опубликован доклад другого спецпрокурора – Джона Дарэма. Согласно этому документу, ни у американской разведки, ни у силовиков нет реальных доказательств сговора Трампа с Россией.

У ФБР не было информации о каких-либо контактах людей из окружения нынешнего президента США с российскими спецслужбами. Более того, ведомству не следовало начинать расследование связей между избирательной кампанией Трампа и Москвой; спецслужба использовала для этого сырую, непроанализированную и неподтвержденную информацию.

Тулси Габбард сейчас утверждает, что по личному распоряжению экс-президента Барака Обамы «следствие» превратилось в череду фальсификаций и откровенной лжи, целью которой было понизить шансы Дональда Трампа на избрание президентом США. А это вмешательство в избирательный процесс, но главное – обман американских граждан. То есть самое худшее, что может случиться с первым лицом страны. Напомним, что, например, Билла Клинтона подвергали импичменту не за его связь со стажеркой в Белом доме (в американском законодательстве ничего о таком не сказано), а за то, что он публично это отрицал.

Трамп уже опубликовал в соцсетях видео, сгенерированное ИИ, с арестом Барака Обамы. Но может ли произойти такое в нашей с вами реальности? Тут мы погружаемся в дебри американского законодательства, в которых давно никто не занимался санитарной вырубкой мертвых деревьев.

Во-первых, президент США обладает абсолютным иммунитетом от преследования за любые свои действия, совершенные во время исполнения своих полномочий. Это в Конституции записано. В начале июля прошлого года Верховный суд подтвердил этот постулат в контексте обвинений против Дональда Трампа (процесс по делу о взятке порноактрисе Сторми Дэниелс).

Год назад, в конце июля 2024 года, президент США Джо Байден предложил это фундаментальное положение Конституции отменить, имея в виду как раз Трампа. «Я призываю внести конституционную поправку, которая означала бы, что бывшие президенты не обладают иммунитетом в случае судебного преследования за преступления, которые они совершили во время пребывания в должности», – написал Байден в статье для The Washington Post. Затем в январе уже этого года он в своем прощальном обращении к нации вновь повторил и даже ужесточил этот тезис:

«Мы должны внести изменения в Конституцию, чтобы было ясно: ни один президент, ни один, не может быть защищен от ответственности за преступления, которые он или она совершает, находясь на посту».

Чисто технически для принятия поправки к конституции об иммунитете экс-президентов США необходимо получить поддержку двух третей членов каждой из палат Конгресса или созвать конференцию с участием представителей не менее двух третей штатов США, а затем получить одобрение законодательных собраний как минимум трех четвертей штатов.

На практике это невозможно, учитывая закостенелость американской политической системы. Грубо говоря, нельзя представить себе ситуацию, при которой одна из двух основных партий получает перевес в две трети в Конгрессе и одновременно побеждает на выборах в двух третях штатов. Получить такой чисто математический расклад можно при участии в выборах некой крупной третьей силы, которая войдет в коалицию с победителями выборов, да и сама имеет достаточный математический ресурс на местах.

Тут мы вспоминаем про Илона Маска и его проект партии «Америка», который объективно был придуман исключительно для того, чтобы получить возможность создавать коалиции (читай: торговаться за влияние) с фракцией большинства. Но и это из области электоральной фантастики, поскольку переломить тенденцию, при которой значительная часть штатов голосует не по сердцу, а по традиции, в ближайшие годы невозможно.

Многие считают такую чрезмерную стабильность американской государственной системы благом. Но на деле существование двухпартийной системы, корнями уходящей в события двухсотлетней давности, доводит все разумные ограничения до абсурда. Американское государство функционирует в режиме закулисных сделок и интриг. А это не стабильность, а стагнация и поддержание режима олигархической власти, то есть, выражаясь словами сторонников движения MAGA, «глубинного государства».

С другой стороны, раскачивание сложившейся системы не выгодно и самому Трампу. Опять же, проблема в американской юридической системе, в которой все держится на приоритете Верховного суда. Дело в том, что уголовные обвинения в адрес Трампа возбуждались местными судами, а затем вердиктом именно Верховного суда подтверждался его экс-президентский иммунитет со ссылкой на Конституцию.

Ломать эту схему самоубийственно. В каждом из штатов, в котором доминирует Демократическая партия, найдется радикальный прокурор, который тут же возобновит любые дела против самого Трампа.

Сторонники Обамы, а в широком смысле противники Трампа уже начали ответную кампанию. Логика защиты проста: никто не говорил о том, что Россия вмешалась в выборы. Речь шла о том, что она потенциально могла это сделать или хотя бы хотела (как будто они прямо в комнате в Кремле стояли). В сегодняшней статье на сайте CNN говорится: «Речь шла об очень специфическом (и серьезном) типе потенциального вмешательства в выборы. Администрация Обамы никогда не заявляла о том, что такое вмешательство имело место или что Россия манипулировала реальными голосами избирателей». А даже если что ненароком и сказали, то уж точно никто не говорил, что «вмешательство России» было «направлено именно на поддержку Трампа».

То есть я не я и шляпа не моя. Это правильная оборонительная позиция, учитывая особенность американского законодательства: надо попытаться доказать, что ты не в водил в заблуждение избирателей. Достигнуть этого можно путем манипуляции словами, для чего, собственно, и существуют юристы. Кроме того, защитники Обамы пытаются сказать, что нынешние чиновники команды Трампа ранее верили во «вмешательство России», а теперь поменяли свою точку зрения.

Таким образом, привлечь лично Барака Обаму к уголовной ответственности за манипуляцию общественным мнением и подтасовку фактов едва ли будет возможно. Когда уголовные обвинения предъявлялись Трампу, реально пострадал в итоге его бывший адвокат Майкл Коэн, который перешел на сторону обвинения, и его репутация разрушена навсегда.

В случае же с Обамой теперь под удар попадают бывший начальник Национальной разведки Джеймс Клэппер, а также бывший глава ЦРУ Джон Бреннан и бывший глава ФБР Джеймс Коми. Против двух последних новый директор ФБР Кэш Пател уже начал официальное расследование о ложных показаниях в Конгрессе из-за возможного «вмешательства России» в американские выборы. Теперь дело за Минюстом, который буквально меньше недели назад уже уволил без объяснения причин прокурора Морин Коми – дочь бывшего главы ФБР, которая расследовала дело Эпштейна. И похоже все это – только начало скандала. Масштаб которого при дальнейшем развитии может затмить собой и Уотергейт, и дело Билла Клинтона с потрясанием конституционных основ современных США.