Спецпрокурор США Дарэм заявил об отсутствии у спецслужб оснований для расследования против Трампа

У ЦРУ, АНБ и ФБР не было информации, которая оправдывала бы расследование против бывшего президента США Дональда Трампа в связи с якобы имевшими место связями с Россией, сообщил спецпрокурор Джон Дарэм.

На слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США Дарэм рассказал, что такой вывод сделан после разговоров с «директором ЦРУ, его замом, главой агентства нацбезопасности и людьми из ФБР». Он обвинил ФБР в пристрастности. По его мнению, ведомство закрыло глаза на отсутствие оснований для расследования.

За счет республиканского большинства Палата представителей США приняла резолюцию с осуждением конгрессмена Адама Шиффа за заявления о связях Трампа с Россией. Резолюцию поддержали 213 человек, против нее проголосовали 209, передает РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что американские расследования уже не раз подтверждали отсутствие вмешательства России в дела США.