Хакеры атаковали смартфоны депутатов Бундестага и членов правительства Германии

Tекст: Антон Антонов

«Речь идет о сообщении от Apple о том, что определенные устройства могли быть скомпрометированы так называемым шпионским ПО», – приводит слова Вильдбергера Bild.

По данным Федерального ведомства по информационной безопасности Германии (BSI), с 29 октября на несколько iPhone пришло уведомление от Apple об угрозе кибератаки с использованием шпионской программы, разработанной коммерческими поставщиками. В ведомстве рекомендовали пострадавшим политикам исходить из того, что их устройства могут быть скомпрометированы.

Ожидается, что инцидент станет одной из тем обсуждения на открывающемся в понедельник в Берлине Цифровом саммите правительства Германии. Вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам читать зашифрованные сообщения, отслеживать местоположение, а также тайно включать микрофон и камеру устройства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке.

В августе владельцы устройств на базе Android из более чем 26 стран столкнулись со шпионским программным обеспечением DragonDoll.

В июле внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского дипломата для разъяснения позиции Берлина на фоне обвинений в хакерских атаках.