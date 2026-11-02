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Хакеры атаковали смартфоны депутатов Бундестага и членов правительства Германии
Неизвестные злоумышленники попытались взломать смартфоны депутатов Бундестага и членов федерального правительства, сообщил министр цифровых технологий Германии Карстен Вильдбергер.
«Речь идет о сообщении от Apple о том, что определенные устройства могли быть скомпрометированы так называемым шпионским ПО», – приводит слова Вильдбергера Bild.
По данным Федерального ведомства по информационной безопасности Германии (BSI), с 29 октября на несколько iPhone пришло уведомление от Apple об угрозе кибератаки с использованием шпионской программы, разработанной коммерческими поставщиками. В ведомстве рекомендовали пострадавшим политикам исходить из того, что их устройства могут быть скомпрометированы.
Ожидается, что инцидент станет одной из тем обсуждения на открывающемся в понедельник в Берлине Цифровом саммите правительства Германии. Вредоносное программное обеспечение позволяет злоумышленникам читать зашифрованные сообщения, отслеживать местоположение, а также тайно включать микрофон и камеру устройства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце партия «Альтернатива для Германии» подверглась масштабной хакерской атаке.
В августе владельцы устройств на базе Android из более чем 26 стран столкнулись со шпионским программным обеспечением DragonDoll.
В июле внешнеполитическое ведомство Германии вызвало российского дипломата для разъяснения позиции Берлина на фоне обвинений в хакерских атаках.