DPA: Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полиция оценила действия примерно сотни студентов как стихийное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA. Активисты заблокировали только главный вход, попасть в здание можно через боковой.

Накануне протестующие перекрыли доступы к зданиям Гамбургского университета прикладных наук и Института политологии имени Отто Зура при Свободном университете Берлина. Представитель Университета Алисы Саломон уточнил, что действия учащихся стали знаком солидарности с недавними выступлениями молодежи во Франции.

Блокировки учебных заведений связаны с подготовкой к масштабным акциям протеста 31 октября. Ранее инициативная группа молодежи призвала сторонников выйти на улицы в более чем 20 городах Германии. Активисты требуют провести реформу образования, принять меры для борьбы с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в странах Европы набрали силу масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни.

На прошлой неделе немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке инициативной группой масштабных акций в Германии на 31 октября.

Ранее десятки тысяч молодых людей вышли на улицы немецких городов для протеста против возвращения обязательного призыва в армию.