У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Власти Германии решили превратить Бремерхафен в логистический узел НАТО
DPA: Власти ФРГ договорились о превращении Бремерхафена в логистический узел НАТО
Правительство Германии, бундесвер и власти Бремена договорились модернизировать порт Бремерхафен для использования в качестве логистического узла НАТО.
Германское правительство планирует вложить около 1,35 млрд евро в проект Deployment Hub Bremerhaven 2031. По данным агентства DPA, в случае необходимости бундесвер и НАТО будут перебрасывать через порт и аэропорт Бремена личный состав и технику, передает РИА «Новости».
Прибывающая в порт военная техника будет направляться вглубь континента по мостам, автомобильным и железным дорогам.
В рамках трансформации порта власти реализуют более 40 инвестиционных проектов, включая строительство моста повышенной грузоподъемности, площадок для тяжелой техники и новой пожарной части. Кроме того, планируется углубить отдельные участки акватории и расширить инфраструктуру.
Часть инвестиций направят на новые объекты в аэропорту Бремена. Сенат Бремена выделит на программу 200 млн евро, дополнительные средства поступят от частных инвесторов. Работы должны завершиться к 2031 году.
В начале месяца ФРГ решила модернизировать порт Бремерхафен к приему крупных контингентов альянса.
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