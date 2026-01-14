Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.4 комментария
Лавров: Россия поддерживает расширение присутствия Африки в Совбезе ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН.
По итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи он отметил, что этот вопрос давно требует решения, передает ТАСС.
«Мы акцентировали необходимость совершенствования форм деятельности ООН, что включает в себя и реформу Совета Безопасности, она давно назрела. Мы последовательно поддерживаем справедливые требования Африки об увеличении своего присутствия в Совете Безопасности. Эта коллективная позиция Африканского союза пользуется неизменной поддержкой России», – сообщил Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин счел возможную реформу ООН способом восстановить авторитет организации.
В 2024 году США, Индия, Япония и Австралия призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии и Латинской Америки.
Генсек ООН Антониу Гутерриш признал необходимость реформирования ООН.