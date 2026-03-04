Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.6 комментариев
Сомнолог Бонадыкова объяснила факторы возникновения сонного паралича у людей
Сонный паралич часто связывают с недосыпом, нарушением режима, стрессом и сном на спине, а частые эпизоды требуют консультации специалиста.
Врач сомнолог-кардиолог Скандинавского центра здоровья Валерия Бонадыкова сообщила, что сонный паралич может появляться из-за недосыпа, сбитого режима сна, сна на спине, сильного стресса и резких пробуждений, передает РИА «Новости».
«Если сонный паралич повторяется, почти всегда есть триггеры: недосып, сбитый режим, сон на спине, сильный стресс, резкие пробуждения, иногда сопутствующие нарушения сна», – рассказала врач.
По ее словам, профилактика таких состояний заключается в выравнивании графика, полноценном отдыхе, ограничении кофеина и алкоголя вечером, а также отказе от сна на спине.
Бонадыкова добавила, что если эпизоды сонного паралича становятся частыми, пугающими, сопровождаются выраженной дневной сонливостью или внезапными провалами в сон, необходимо обратиться к специалисту, чтобы исключить серьезные расстройства сна.
Она объяснила, что сонный паралич возникает, когда мозг уже почти проснулся, а защитное расслабление мышц, характерное для быстрого сна, еще не отключилось.
В этот момент человек находится в сознании, осознает свое положение, но не может двигаться. Часто возникают усиленное дыхание, ощущение давления в груди, сердцебиение и чувство нехватки воздуха. По словам Бонадыковой, обычно подобные симптомы связаны именно со стрессовой реакцией организма, а не с опасными состояниями сердца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минздрав Карелии заявил, что совместный сон с кошками может укрепить нервную систему и иммунитет, но повысить риск кожных заболеваний и аллергии.
Немецкий специалист Петер Акст считает, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки могут нанести вред здоровью.
Охранник из Свердловской области выиграл в лотерею 60 млн рублей после сна его жены о белых курах, который предвещал успех.