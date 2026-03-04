Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.6 комментариев
UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у ОАЭ
Вблизи побережья ОАЭ неопознанный снаряд повредил судно, пострадавших среди экипажа нет, корпус получил повреждения.
Об инциденте в семи морских милях к востоку от Эль-Фуджайры сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает РИА «Новости».
По данным UKMTO, капитан судна сообщил о попадании в корпус неопознанного снаряда, что привело к повреждению стальной обшивки. В сообщении подчеркивается, что возгорания или подтопления на судне не произошло.
Экипаж судна не пострадал, ситуация находится под контролем. Ранее власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива для судоходства, что повысило напряженность в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель командующего ВМС КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.
Военно-морские силы КСИР Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.
Индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.