    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    Участники покушения на генерала Алексеева признаны экстремистами
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана провалами Трампа

    Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    2 комментария
    3 марта 2026, 20:00 • В мире

    Война на Ближнем Востоке сломила ПВО Украины

    Война на Ближнем Востоке сломила ПВО Украины
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Зеленский предупредил, что из-за операции США и Израиля против Ирана Украина может столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах «Патриот» и ракетах к ним. Как отмечают эксперты, опасения Зеленского обоснованы, потому что западные поставки оружия Украине будут идти по остаточному принципу и все это создаст серьезные риски для ВСУ на фронте.

    Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые нужны самим США в операции против Ирана. При этом он поддержал нанесение США и Израилем ударов по Ирану, назвав это «правильным решением».

    По словам Зеленского, Украина уже сталкивалась с замедлением поставок в 2025 году в связи с 12-дневной войной Израиля и Ирана. Однако на данный момент, уточнил он, объемы запланированных поставок не сократились, и транши помощи от партнеров идут по графику. Официальных сообщений о том, что США или европейские страны могут пересмотреть программы военной помощи Украине из-за иранского кризиса, пока не было. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Тегерана может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель.

    Напомним, системы Patriot (PAC-3) активно используются США и их союзниками для защиты собственных баз и территории Израиля от иранских ракетных атак. Кроме того, Израиль уже задействовал около 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране, что потребовало огромного расхода высокоточных управляемых боеприпасов, которые также поставляются на Украину.

    Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны блока на этой неделе продолжать помогать Украине, несмотря на ситуацию с Ираном. «Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать американцев, одновременно обеспечивая Украину», – сказал Рютте, добавив, что Киев нуждается в поддержке Запада в конфликте с Россией.

    О том, что новая война на Ближнем Востоке грозит дефицитом оружия для Украины, предупреждает британская газета The Financial Times. За первые несколько дней горячей стадии конфликта с Ираном Израиль израсходовали рекордное количество ракет-перехватчиков. Как пишет издание, ответные атаки со стороны Ирана создали дополнительную нагрузку на системы ПВО, а американские запасы восстанавливаются с трудом. Особую тревогу вызывают боеприпасы для комплексов THAAD, что тоже может повлиять на объемы военной помощи Украине.

    О вероятных рисках для Украины из-за событий вокруг Ирана рассказывает украинское издание «Cтрана». «Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО», – говорится в материале.

    По мнению авторов статьи, Зеленский боится усиления давления со стороны США на переговорах с Россией, поэтому заявил о поддержке военных действий в отношении Ирана. «В любой момент давление может ужесточиться… Именно поэтому украинские власти приветствовали начало войны с Ираном», – подчеркивает издание.

    Эксперты считают, что угроза дефицита ПВО для Украины из-за войны на Ближнем Востоке реальная и уже сейчас начинает влиять на ситуацию на фронте.

    «Когда Зеленский говорит о том, что Украина останется без ракет Patriot, он абсолютно прав. И дело даже не в политических играх, а в голой математике и физических запасах. Давайте просто посмотрим на цифры. По данным одного из украинских руководителей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) иногда тратят до 20 зенитных ракет в день. При этом США производят всего около 55 ракет Patriot в месяц. То есть двух-трех дней активной обороны Украины хватает, чтобы сжечь месячный объем производства Америки», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Сегодня Иран выпускает сотни ракет и БПЛА за один удар. «Допустим, половина не долетает, но на каждую оставшуюся нужно хотя бы одну-две противоракеты. Интенсивность там такая, что если боевые действия продолжатся еще пару-тройку недель, у Пентагона банально не останется ракет для Украины. Физически», – подчеркивает собеседник.

    «Действительно, опасения Зеленского по поводу нехватки ракет имеют под собой серьезную почву. И дело здесь не в чьей-то злой воле, а в банальной логистике и физике.

    Произошло то, что юристы называют форс-мажором. Ситуация на Ближнем Востоке развивается так стремительно, а расход ракет там настолько колоссальный, что американцы сейчас вынуждены менять свои подходы к этому вопросу», – добавляет Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    По его словам, в сегодняшнем «море огня» ракеты летят в разные стороны, расход бешеный. «А производство – это не магазин на углу, это трудоемкий и небыстрый процесс. Поэтому, пока ближневосточный конфликт не завершится, все поставки будут идти по остаточному принципу. И Украина здесь попадает в зону риска», – подчеркнул спикер.

    Бижев отметил, что США уже давно не снабжают Украину напрямую из своего кармана в режиме «священной помощи». «Схема такая: Евросоюз собирает деньги, а потом на эти средства закупает оружие в Америке. Это долгосрочные контракты, расписанные на месяцы вперед. Но когда на Ближнем Востоке случается кризис, американцы имеют полное право сказать: «Ребята, извините, у нас самих склады пустеют, нам нужно защищать свои базы и союзников». И это не просто отговорка, это реальность», – добавил эксперт.

    Кроме того, есть и другой тревожный для Киева момент – для Запада Украина постепенно переходит в разряд второстепенных вопросов. «Это уже не главный театр военных действий, на котором сфокусирован Вашингтон. Сейчас в приоритете – Ближний Восток, защита Израиля и собственных баз в регионе. Евросоюз, как обычно, идет в фарватере Америки. Если Штаты притормаживают поставки, Европа не станет прыгать выше головы. Она может продолжать собирать деньги, но купить на них физически отсутствующие ракеты невозможно», – рассуждает Бижев.

    «Трамп сперва говорил, что операция на Ближнем Востоке займет три-четыре дня, а теперь уже речь идет о четырех-пяти неделях. Но дело в том, что Украина недополучала ракеты Patriot последние два-три месяца. Весь этот запас копили и готовили именно к удару 28 февраля. А разговоры о том, что у Киева пустые склады, пошли еще после 12-дневной войны прошлым летом», – добавляет военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    «Американские заводы физически не успевают закрывать потребности даже самих США, не говоря уже о союзниках. Потребление превышает производство. И в этих условиях европейцы, у которых есть комплексы Patriot, ведут себя рационально: они держат их у себя. Это же дорогостоящее оружие, последний рубеж обороны. Отдавать его Украине никто не горит желанием. Поэтому та самая пресловутая «дыра» в ПВО Украины, о которой говорят эксперты, будет только расширяться», – полагает Кошкин.

    Таким образом, ВСУ могут рассчитывать преимущественно на комплексы производства стран ЕС.

    «Франко-итальянские комплексы SAMP/T, которые называют «европейским Patriot», хороши, но мощности французов недостаточны. Они производят ракеты в основном для своих нужд, а Киеву перепадают крохи. Да, сейчас Швеция выделила полтора миллиарда на поставки, Норвегия обещает ракеты для NASAMS, немцы дают IRIS-T. Но это все ракеты для борьбы с дронами и крылатыми ракетами. По баллистике они не работают вообще. А для того чтобы сбить одну баллистическую ракету, одной противоракеты Patriot мало – нужно несколько, а то и до десятка», – пояснил собеседник.

    В качестве примера эксперт привел происходящее на Ближнем Востоке: летят две иранские баллистические ракеты, по ним выпускают порядка десяти Patriot. «Из них только одна поражает цель, остальные уходят в «молоко», а одна вообще улетает непонятно куда. Иранская ракета в итоге поражает то, что должна была поразить. Это говорит либо о том, что американцы поставили арабам устаревшие версии Patriot PAC-2 (которые заточены под самолеты, а не под баллистику), либо о том, что боевые расчеты в панике, а компьютерные программы не обновлены под новые иранские алгоритмы. Но в любом случае это головная боль США. И пока они будут латать эти дыры на Ближнем Востоке и перетряхивать свои склады в Саудовской Аравии и Кувейте, Украине все это достанется по остаточному принципу», – прогнозирует Кнутов.

    По его словам, небо над Украиной «дырявое» уже сейчас, а со временем «эти дыры станут еще больше». «Европейцы, даже если у них и остались где-то запасы, придержат их, чтобы помочь Трампу и завоевать его благосклонность. Свои интересы всегда важнее. Так что Зеленский, конечно, готовит население и западных политиков к тому, что как только подсохнет грунт и начнется активная фаза боевых действий, удары по украинским военным объектам станут еще эффективнее, чем зимой», – пояснил спикер.

    По мнению Бижева, заявление Зеленского – это сигнал для России. «Если противник временно испытывает голод в средствах ПВО, значит, надо максимально быстро решать свои задачи на поле боя, пока не подвезут новые партии и не закроют небо снова. Зеленский, кстати, прекрасно понимает этот расклад. Его заявления – это не столько жалоба, сколько попытка заранее снять с себя ответственность. Мол, я вас предупреждал, что Трамп и Ближний Восток оставят нас без ракет», – считает эксперт.

    «Зеленский – актер, и он играет сложную пьесу сразу на несколько залов. Сейчас анонсировано очередное контрнаступление (или его видимость). Ему нужно выбивать из Запада новые деньги и оружие. Это старая песня: «Дайте нам танки, и мы покажем». Но опыт 2023 года, когда летнее контрнаступление провалилось, его многому научил, – говорит Кошкин. – Сейчас он заранее, за несколько месяцев, готовит алиби. Он как бы говорит Западу: «Мы готовы воевать, мы активные, мы хотим наступать. Но если у нас ничего не получится, если россияне пойдут вперед, то это не мы плохие. Это вы не дали нам ракет, потому что отдали их Трампу для бомбежек Ирана».

    Спикер подчеркивает, что Зеленский снимает с себя ответственность за будущие поражения и «готовит почву для объяснения того, почему ВСУ не будут продвигаться, а будут отступать». «И Ближний Восток для него – это идеальный аргумент. Теперь любая неудача будет списываться на то, что «основное вооружение ушло на другой конфликт, а Украина осталась на задворках», – подытожил эксперт.

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

