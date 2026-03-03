Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
Иран пригрозил сжечь любое судно в Ормузском проливе
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари выступил с жестким предупреждением, передает РИА «Новости».
«Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион», – подчеркнул военный.
Интенсивность судоходства в этой акватории уже заметно снизилась после серии ударов США и Израиля по иранской территории. Страховые компании начали повышать военные премии и пересматривать условия покрытия рисков из-за растущей угрозы безопасности.
Хотя формально морская блокада не объявлена, рынок перевозок фактически парализован. Судовладельцы опасаются отправлять танкеры в опасную зону на фоне эскалации конфликта.
Танкер под флагом Палау после ракетного удара начал тонуть в акватории региона.
Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk приостановил движение своих судов по данному маршруту.
Власти США призвали все суда покинуть Ормузский пролив, а также воды Персидского и Оманского заливов.
Страховые компании заявили о намерении повысить цены страхования судов, следующих через Персидский залив.
Между тем, американские военные не фиксируют признаков минирования вод Ормузского пролива.