Лихачев заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране

Лихачев: Удар по АЭС «Бушер» нанесен в непосредственной близости от энергоблока

Tекст: Вера Басилая

Ситуация на иранском ядерном объекте развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС. По его словам, новый удар по территории станции был зафиксирован во вторник вечером.

«Вечером во вторник, в 21:00 по московскому времени, снова был нанесен удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1. К счастью, обошлось без жертв», – рассказал Лихачев.

В связи с обострением обстановки госкорпорация готовит третий этап эвакуации сотрудников, сокращая присутствие специалистов до минимума. Руководитель отрасли отметил, что одна группа уже выдвинулась к границе, а вывоз еще двух команд организуют в ближайшее время. Жизнь и здоровье работников остаются безусловным приоритетом.

Иран проинформировал МАГАТЭ о попадании снаряда в здание атомной электростанции.

Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении постройки на расстоянии 350 метров от активного реактора.

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил о вывозе из страны 250 сотрудников госкорпорации и членов их семей.