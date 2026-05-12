Хакеры вдвое чаще стали атаковать российскую промышленность
В этом году количество сложных кибератак на российские промышленные предприятия увеличилось в два раза, хакеры стремятся сорвать производственные процессы отмечают эксперты.
Доля признаков присутствия профессиональных хакерских группировок в российской промышленной сфере выросла вдвое за год. Как передает РИА «Новости», злоумышленники все чаще атакуют предприятия для срыва производства.
«Доля признаков присутствия профессиональных APT-группировок в российских промышленных предприятиях за год выросла в два раза – до 38%. При этом сегодня хакеры методично переходят от простых кибератак на отрасль к более длительным и сложным, и чаще атакуют для срыва цепочки поставок и парализации российского производства», – сообщили в ГК «Солар».
В первом квартале 2026 года на промышленные предприятия пришлось 48,8 тыс. кибератак, что на 14% больше аналогичного периода 2025 года. Специалисты отмечают, что хакеры переходят к автоматизированным методам, чтобы дольше оставаться незамеченными в корпоративных системах.
Основным инструментом злоумышленников стало вредоносное программное обеспечение, на которое пришлось почти 44% инцидентов. Доля атак, связанных с изменением инфраструктуры, выросла с 8% до 10%. Эксперты подчеркивают, что промышленность привлекает как финансово мотивированных хакеров, так и спонсируемые государствами группы из-за наличия ценной информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники специально разбрасывают зараженные вирусами флешки возле бизнес-центров для взлома корпоративных сетей.
Специалисты компании «Солар» признали уязвимости сервисов искусственного интеллекта самыми критичными среди всех ИТ-решений.
В прошлом году хакерские группировки совершили множество целенаправленных атак на российский промышленный комплекс.