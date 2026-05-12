Семья жертвы стрелка во Флориде подала иск против OpenAI

Семья погибшего при стрельбе в университете Флориды подала в суд на OpenAI
Родственники убитого во Флориде студента обвинили разработчика ChatGPT в недостаточных мерах безопасности, что, по их мнению, привело к трагедии в университетском кампусе.
Родные Тиру Чабба, ставшего жертвой вооруженного нападения в университете штата Флорида, обратились в суд с иском к создателям нейросети ChatGPT, передает РИА «Новости».
По данным канала ABC, истцы уверены, что компания OpenAI могла предотвратить случившееся.
«Адвокаты, представляющие семью жертвы стрельбы в университете штата Флорида Тиру Чабба, подали иск против OpenAI и ее ИИ-платформы ChatGPT, утверждая, что компания могла бы сделать больше для предотвращения инцидента», – говорится в сообщении телеканала.
Представитель потерпевших Бакари Селлерс пояснил, что нападавший в течение 18 месяцев активно общался с чат-ботом. За это время он отправил искусственному интеллекту около 16 тыс. сообщений, содержащих тревожные сигналы. В частности, злоумышленник интересовался, как прославиться, и выяснял время наибольшего скопления людей в кампусе.
По мнению юриста, бездействие разработчиков сделало нейросеть фактическим соучастником преступления. Трагедия произошла в апреле 2025 года, когда 20-летний сын заместителя шерифа открыл огонь на территории учебного заведения, в результате чего погибли два человека.
Ранее прокуратура штата уже инициировала расследование в отношении OpenAI по факту этого инцидента.
Ранее семьи из США и Канады подали семь исков против разработчика по обвинению в подстрекательстве пользователей к суициду. На фоне подобных скандалов корпорация решила внедрить в нейросеть функции родительского контроля.