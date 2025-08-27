OpenAI решила добавить родительский контроль после скандала с ChatGPT

OpenAI добавила родительский контроль в ChatGPT после обвинений в смерти подростка

Tекст: Мария Иванова

Компания OpenAI добавит в чат-бот ChatGPT функцию родительского контроля, передает ТАСС.

На сайте разработчика говорится: «Мы также скоро введем функции родительского контроля, которые позволят родителям получать больше информации о том, как их дети используют ChatGPT». Эти меры принимаются на фоне скандала вокруг смерти 16-летнего подростка, который обсуждал с чат-ботом планы суицида.

Пользователям станет доступна возможность добавить контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, а также быстро вызывать экстренные службы. При этом в OpenAI подчеркивают, что ChatGPT уже сейчас настроен отговаривать от опасных действий, но при длительном диалоге возможны некорректные ответы чат-бота.

В начале августа родители погибшего подростка из Калифорнии подали иск против OpenAI, сообщает канал NBC News. Они заявили, что нейросеть фактически стала для их сына «тренером по суициду» и предоставила опасную информацию, не прекратив общение после откровений о намерениях подростка.

