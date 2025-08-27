Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
OpenAI объявила о внедрении функций родительского контроля и контактных лиц в ChatGPT после обвинений, связанных со смертью 16-летнего пользователя.
Компания OpenAI добавит в чат-бот ChatGPT функцию родительского контроля, передает ТАСС.
На сайте разработчика говорится: «Мы также скоро введем функции родительского контроля, которые позволят родителям получать больше информации о том, как их дети используют ChatGPT». Эти меры принимаются на фоне скандала вокруг смерти 16-летнего подростка, который обсуждал с чат-ботом планы суицида.
Пользователям станет доступна возможность добавить контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях, а также быстро вызывать экстренные службы. При этом в OpenAI подчеркивают, что ChatGPT уже сейчас настроен отговаривать от опасных действий, но при длительном диалоге возможны некорректные ответы чат-бота.
В начале августа родители погибшего подростка из Калифорнии подали иск против OpenAI, сообщает канал NBC News. Они заявили, что нейросеть фактически стала для их сына «тренером по суициду» и предоставила опасную информацию, не прекратив общение после откровений о намерениях подростка.
Разработчик ChatGPT призвал не заменять друзей искусственным интеллектом.