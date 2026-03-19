Названы лидеры среди бизнес-седанов для перевозок в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рейтинг самых популярных бизнес-седанов для корпоративных автопарков был составлен дилерской группой «Авилон», передает РИА «Новости». Основными критериями отбора стали комфорт заднего ряда, остаточная стоимость, расход топлива и стоимость обслуживания. В компании пояснили, что перечисленные параметры являются ключевыми для корпоративных клиентов, которым важно сочетание представительских функций автомобиля и экономической эффективности его эксплуатации.

В «Авилоне» отметили, что такие автомобили чаще всего используются для перевозки руководителей, деловых партнеров и клиентов, а также для поездок на форумы и переговоры. «При выборе автомобилей для этого сегмента важен баланс между комфортом пассажиров и экономикой эксплуатации», – заявили в компании. На первом месте рейтинга оказался китайский Hongqi H5, который выделяется высоким уровнем комфорта и долговечностью основных агрегатов.

Второе место заняла японская Toyota Camry, которая ценится корпоративными парками за узнаваемость, надежность и высокую ликвидность на вторичном рынке. Корейская Kia K5 расположилась на третьей позиции благодаря современному дизайну, технической оснащенности и низкой стоимости владения. Четвертое и пятое места заняли китайские Geely Preface и Chery Arrizo 8, предлагающие богатое оснащение при сравнительно невысокой цене.

Директор департамента корпоративных продаж «Авилона» Дмитрий Кочетков подчеркнул, что сегмент корпоративных автомобилей бизнес-класса в России постепенно трансформируется, а компании все чаще отдают предпочтение современным моделям с высоким уровнем комфорта и оптимальными расходами на эксплуатацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов.