Стало известно о крупных потерях бригады ВСУ из «золотой молодежи» под Сумами
Формирование украинской армии, известное особым статусом и популярностью среди молодых обеспеченных призывников, столкнулось с серьезными потерями на Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области, сообщили российские силовики.
Подразделение украинских войск, созданное специально для представителей так называемой «золотой молодежи», несет существенные потери. «На Теткинско-Глушковском направлении в Сумской области существенные потери несет 158-я ОМБр ВСУ, что подтверждают некрологи украинских националистов», – рассказал собеседник РИА «Новости» .
Источник агентства в российских силовых структурах пояснил, что в рядах противника существуют так называемые элитные подразделения. Подобные формирования номинально числятся на фронте, однако зачастую могут находиться далеко за пределами страны.
Представители 158-й бригады никогда не скрывали своего привилегированного положения. Отмечается, что службу в этом подразделении активно рекламировали среди обеспеченной украинской молодежи.
До этого сообщалось, что в феврале 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ утратила боеспособность под Андреевкойв той же Сумской области. Ранее родственники военнослужащих этого подразделения заявляли о сотнях пропавших без вести солдат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, данное формирование проходило обучение на базе бронекавалерийской дивизии в Польше.