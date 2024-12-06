Глава российского МИД заявил о желании США передать украинский конфликт Европе из-за усталости

Tекст: Максим Попов

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об усталости от украинского конфликта, которую наблюдают в некоторых столицах, сообщает РИА «Новости». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр заявил: «Ясно, что в некоторых столицах наблюдается усталость. Идут разговоры о том, что американцы хотели бы оставить это 'дело' европейцам и сконцентрироваться на более важном. Не буду гадать».

Лавров подчеркнул, что Россия будет судить по конкретным шагам и заметил, что администрация президента США Джо Байдена хотела бы оставить решение украинского вопроса на Дональда Трампа.

Министр упомянул о срыве мирного процесса в Стамбуле в 2022 году экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, отметив его непредсказуемость и возможность руководствоваться сиюминутными желаниями или стратегией.

Ранее Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем. Кроме того, глава российской внешней политики заявил, что Запад прикрыл срыв переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года провокацией в Буче.