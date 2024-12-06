Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.31 комментарий
Лавров обвинил США в создании и использовании мировых проблем
Глава российского МИД заявил, что США создают мировые проблемы и используют их в своих интересах
Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в намеренном создании мировых проблем для их последующего использования, приводя в пример Ирак, Ливию и Афганистан.
Как сообщило РИА «Новости», глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США исторически стремятся создавать мировые проблемы, чтобы затем использовать их в своих интересах. В интервью с обозревателем Такером Карлсоном министр отметил, что США могут «поймать рыбу в мутной воде». В качестве примеров он привел иракскую агрессию, ливийскую авантюру и бегство из Афганистана.
Лавров подчеркнул, что США пытаются использовать ООН для проведения мероприятий, несмотря на оставление Афганистана в плачевном состоянии и замороженные афганские средства. Он отметил закономерность в американской внешней политике: сначала создаются проблемы, затем они используются.
Министр также прокомментировал работу миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, отметив, что отчеты всегда были негативными, за исключением последних выборов в Грузии, которые получили положительную оценку. Он выразил мнение, что западные страны руководствуются двойными стандартами, признавая независимость Косово, но не признавая референдум в Крыму.
Лавров напомнил, что западные страны заявляют о нарушении территориальной целостности, не признавая крымский референдум, несмотря на присутствие международных наблюдателей. Он подчеркнул, что Устав ООН должен уважаться во всей полноте, а не избирательно.
До этого глава российского МИД предостерег Запад от разговоров об ограниченном ядерном ударе.