  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня

    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ

    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

    27 октября 2026, 07:36 • Новости дня
    Демократы США пригрозили импортерам российского дизеля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нефтяные компании понесут ответственность в случае импорта российского дизельного топлива, сообщил член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин.

    Об этом Раскин написал в письме Американскому институту нефти и торговой ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции, пишет Politico.

    В письме отмечается, что импортеры дизеля будут действовать на свой страх и риск и понесут ответственность по закону либо при текущей, либо при следующей администрации. Раскин добавил, что нарушителям грозят гражданские и уголовные санкции вплоть до 20 лет тюрьмы, передает «Интерфакс».

    Ранее демократы в Конгрессе разослали банкам и портам письма с просьбой сохранять данные о транзакциях с Россией для возможного расследования. По их мнению, дизельная сделка с Россией угрожает национальной безопасности США. В Белом доме заявили, что сделка соответствует всем законам.

    Американские СМИ полагают, что в случае возвращения контроля над Конгрессом по итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы смогут проверить усилия президента Дональда Трампа по импорту российского топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник представители Демократической партии США подготовили базу для расследования дизельного соглашения Вашингтона и Москвы.

    Ранее советник Дональда Трампа Алекс Брусевиц назвал клоуном члена Палаты представителей Дона Бэйкона из-за поддержки им законопроекта об отмене поставок топлива из России.

    В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал снятие ограничений на российский дизель.

    Комментарии (10)
    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

    Комментарии (6)
    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ

    Le Monde: Уиткофф со скандалом потребовал от Киева не бить по НПЗ России

    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время встречи в Майами с заметным раздражением потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В ходе переговоров представителей США и украинской делегации во Флориде американский посланник призвал Киев согласиться на условия Вашингтона и Москвы, пишет Le Monde.

    «Примите эту сделку по дизельному топливу и прекратите обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, вы подвергаете мир опасности!» – заявил Уиткофф.

    На этой почве между американским политиком и Будановым произошел конфликт, в ходе которого глава офиса Зеленского с трудом сдерживал гнев.

    Встреча изначально пошла не по плану, так как Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали обсуждать послевоенное устройство мира. Американские представители обещали перезапустить трубопроводы с российским газом и нефтью в Европу.

    Объявленная позднее дизельная сделка между США и Россией нанесла сильный удар по украинской делегации, которая выглядела крайне расстроенной и обеспокоенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений в боевых действиях при возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    В воскресенье спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести встречу по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил аналогичное требование к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Комментарии (3)
    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему директору ФБР Коми

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США вновь предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, его подозревают в незаконной передаче информации, относящейся к национальной обороне, и сговоре.

    Министерство юстиции США в третий раз пытается привлечь к ответственности бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В последнем деле его обвиняют в разглашении конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности, в 2016 году, согласно судебным документам, обнародованным в понедельник, передает Reuters.

    В документе, поданном в федеральный суд Вашингтона, Коми обвиняется в передаче и сговоре с целью распространения информации, касающейся национальной обороны. В нем сказано, что в октябре 2016 года он передал секретную информацию репортеру из New York Times.

    Коми заявил в соцсети, что «они снова вернулись», и упомянул Министерство юстиции, но не предоставил никаких подробностей.

    «Я по-прежнему невиновен», – добавил он.

    Адвокаты Коми уже обратились к судье с просьбой прекратить дело, так как оно юридически некорректно.

    Министерство юстиции уже дважды предъявляло обвинения Коми в даче ложных показаний Конгрессу относительно утечек информации в СМИ и угрозах президенту Дональду Трампу в соцсетях. Судья отклонил дело о ложных показаниях, в то время как дело об угрозах остается на рассмотрении.

    Адвокат Коми, Патрик Фицджеральд, заявил, что документ «предположительно обвиняет Коми в преступлениях, которых он не совершал». Обвинительное заключение было подано 5 октября, а обнародовано в понедельник, 26 октября, по просьбе адвокатов Коми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минюст США обвинил Коми в публикации зашифрованных угроз в адрес президента для продвижения книги. В апреле большое жюри присяжных выдало ордер на арест бывшего директора ФБР. В 2025 году ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    США и Канада решили смягчить пошлины на сталь и автомобили

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили, сообщили источники Reuters.

    «Переговоры сосредоточены на пошлинах, введенных в соответствии с разделом 232 (Section 232) законодательства США, в отношении канадской стали и автомобилей. Канадские информаторы сообщают, что соглашение может быть достигнуто до промежуточных выборов 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2027 года пошлины на сталь и автомобили могут вырасти до 50%», – передает Reuters.

    Пошлины в рамках раздела 232 находятся в ведении Министерства торговли. Ключевой фигурой в переговорах стал министр торговли США Говард Латник. По словам источника, Латник и министр Канады Доминик Леблан в последнее время поддерживают регулярные контакты.

    В аппарате Леблана подтвердили, что Канада продолжает поддерживать связь с Вашингтоном.

    «Канада продолжает вести конструктивный диалог с американскими коллегами по ряду приоритетных вопросов. Мы готовы к конструктивному и добросовестному сотрудничеству ради создания более взаимовыгодных торговых отношений, учитывающих интересы Канады», – заявил представитель Леблана.

    Переговоры между США и Канадой зашли в тупик в августе из-за разногласий по вопросу снижения пошлин на средне- и большегрузные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вашингтонская администрация 24 октября отменила пошлины в размере 50% на некоторые канадские товары. Хотя в четверг посольство США в Канаде обвинило канадских политиков в попытках вмешательства в американские выборы на фоне таможенных войн.

    В августе премьер-министр Канады Марк Карни заявил о состоянии торговой войны с США после провала переговоров и введения Вашингтоном новых пошлин.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Новак анонсировал отправку в США четвертого танкера с дизелем

    Новак: Четвертый танкер с российским дизелем отправится в США 28 октября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четвертый танкер с дизельным топливом из России отправится на экспорт в США 28 октября, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Четвертый танкер с дизелем отправится на экспорт из России в США в среду, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

    «В настоящее время три корабля. Четвертый еще не вышел», – передает ТАСС слова Новака в кулуарах саммита Форума стран – экспортеров газа.

    Отвечая на вопрос о дате отправки четвертого судна, вице-премьер сказал: «Мы ожидаем двадцать восьмого числа». Три танкера, по его словам, уже находятся в пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о возможности поставить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизельного топлива в октябре в связи с ослаблением запрета на экспорт.

    В тот же день Новак рассказал об отправке первых трех танкеров с топливом к восточному побережью Атлантического океана. В среду вице-премьер заявил об осуществлении поставок российского дизеля в США из морских портов на Балтике.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Новак назвал сферы для сотрудничества России и США в Арктике

    Новак: Россия и США в Арктике могут сотрудничать в проектах СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США могут совместно работать в Арктике над разработкой месторождений и проектами сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Если говорить про арктическую зону – это разработка месторождений либо участие в совместных проектах по сжижению природного газа. То есть, те направления, которые сегодня активно развиваются в России», – цитирует Новака РИА «Новости».

    По его словам, у американских партнеров есть потребность в развитии соответствующей инфраструктуры и добычи СПГ. Он отметил, что пока этот вопрос только обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    В июле замглавы МИД Андрей Руденко сообщил о рассмотрении Нью-Дели возможности приобретения добываемого в российской части Арктики СПГ.

    В прошлом году глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об обсуждении возможности совместной реализации энергетических проектов с Китаем и США в Арктике.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    Захарова назвала американскую блокаду Кубы позором

    В МИД назвали американскую блокаду Кубы позорным явлением современности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многолетняя американская блокада Кубы является позорным явлением современности.

    Американское давление на Гавану представляет собой попытку воздействовать на целый народ вопреки его национальным интересам, передает РИА «Новости».

    «Блокада Кубы – это позор, в мире XXI века блокада целого государства и народа – это позор. Это не то что плохо или хорошо. Это не то что вообще в принципе нужно обсуждать. Это позорное явление современности», – сказала Захарова на встрече с участниками медиафорума «Россия-Африка 2026».

    Дипломат отметила, что подобные варварские способы не подходят для преодоления противоречий или защиты чьего-либо суверенитета, а целью давления служат интересы отдельных политических фигур. Захарова призвала сопоставить размеры Соединенных Штатов и карибской республики, напомнив, что Россия в Генассамблее ООН всегда голосует против американского эмбарго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выдвинутые в США против кубинского революционера Рауля Кастро обвинения юридически ничтожными.

    Ранее государственная мексиканская нефтяная компания Pemex перестала осуществлять экспорт топлива на Кубу на фоне угрозы применения американских санкций.

    Тем временем директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил о целенаправленных попытках Вашингтона поставить остров на грань выживания.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Лавров назвал прагматичной деловой договоренностью поставки дизеля в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки российского дизельного топлива в США представляют собой исключительно прагматичную деловую договоренность без каких-либо политических условий, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Насчет тех договоренностей, которые были объявлены по итогам телефонного разговора президента Путина и президента Трампа о поставках дизельного топлива, дефицит которого Соединенные Штаты считают неадекватным нынешним требованием мирового рынка, то это чисто деловая договоренность», – цитирует РИА «Новости» заявление министра на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    Отвечая на вопрос о возможном сокращении поддержки Ирана после поставок топлива в США, Лавров подчеркнул отсутствие всяких политических увязок. «Никаких условий… Никаких увязок не было вообще. Это чисто прагматичный подход», – пояснил глава МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вице-премьер Александр Новак сообщил о скорой отправке четвертого танкера с дизелем в США.

    В пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентами двух стран.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках

    Мелания Трамп: Зону перемирия в Алешках расширили для гуманитарных конвоев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зона прекращения огня в районе Алешек Херсонской области расширена для обеспечения безопасного прохода гуманитарных конвоев, сообщила первая леди США Мелания Трамп.

    Перемирие между Россией и Украиной вступило в силу 27 октября в 4:00 мск, написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Сроки перенесены на два дня раньше для защиты гражданского населения и облегчения доставки гуманитарной помощи, сообщила Мелания Трамп.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил эту информацию, добавила супруга президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при посредничестве Мелании Трамп.

    В тот же день начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проинформировал о введении режима тишины.

    В субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку соглашению о перемирии в Алешках.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал чиновникам ЕС учиться миротворчеству у Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миротворчеству у Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что чиновникам Евросоюза и Великобритании следует перенять у президента США Дональда Трампа гуманитарный подход и стремление к миротворчеству.

    Американское руководство демонстрирует приоритет миротворчества над разжиганием конфликтов, передает ТАСС.

    «Президент Трамп и его команда настаивают на том, чтобы гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны. Чиновникам ЕС и Великобритании есть чему поучиться у этого подхода», – написал Дмитриев.

    Свой комментарий спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами посвятил введению режима тишины на херсонском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны объявило о прекращении огня российскими войсками на херсонском направлении ради гуманитарной операции в Алешках.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    США приостановили безвизовый въезд граждан Китая на Марианские острова

    Гражданам Китая отменили безвиз на Марианские острова

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин решил приостановить программу безвизового въезда для граждан Китая на территорию Северных Марианских островов из-за угрозы шпионажа.

    Новые правила посещения контролируемой Вашингтоном территории вступят в силу 30 октября, передает РИА «Новости».

    В опубликованной для ознакомления предварительной версии ведомственного документа отмечается приостановка программы разрешений на поездки ради содействия экономическому развитию и обеспечения безопасности.

    Американские власти предполагают использование безвизового режима для шпионажа и так называемого родильного туризма.

    Специальная программа действовала со времен администрации Джо Байдена. Она позволяла гражданам Китая посещать Северные Марианские острова без визы на срок до 14 дней.

    Президент США Дональд Трамп с начала второго срока взял курс на ужесточение визовой политики. В июне 2025 года он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, а в декабре ограничил въезд представителям еще 15 государств, однако позже окружной суд штата Род-Айленд отменил оба президентских указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный судья в Нью-Йорке летом обязала администрацию США возобновить обработку виз для граждан 75 стран. Госдепартамент США аннулировал 150 виз из-за «родильного туризма».

    В феврале группа правозащитных организаций потребовала через суд отменить решение Госдепартамента о запрете выдачи иммиграционных виз.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    МИД Китая выразил уважение к выбору граждан Бразилии вопреки мнению США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил об уважении Пекина к самостоятельному выбору бразильского народа, прокомментировав слова президента США Дональда Трампа о фальсификациях на прошедших выборах.

    Пекин с уважением относится к результатам голосования в южноамериканской республике. «Мы уважаем самостоятельный выбор бразильского народа», – сказал Го Цзякунь.

    Ранее Дональд Трамп назвал прошедшие в Бразилии президентские выборы ужасными и счел их результаты фальсифицированными. При этом американский лидер отметил, что не принимал ничью сторону и ладит с переизбранным на новый срок Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает ТАСС.

    Второй тур президентских выборов завершился в Бразилии 25 октября. Лула да Силва заручился поддержкой более 64 млн избирателей, набрав 51,79% голосов. Его оппонент Флавиу Болсонару получил 48,21% голосов. Действующий глава государства стал первым политиком в истории страны, занявшим высший пост в четвертый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.

    Луис Инасиу Лула да Силва после победы столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

    В понедельник действующий президент Бразилии победил на выборах вопреки прогнозам.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Маск прокомментировал новость о перемирии в Алешках

    Маск назвал хорошей новостью перемирие в Алешках Херсонской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск ответил на пост первой леди США Мелании Трамп о вступлении в силу локального перемирия в Алешках Херсонской области.

    «Хорошо», – написал Илон Маск в комментариях к публикации первой леди США.

    Маск сделал репост сообщения о начале перемирия.

    «Перемирие между Украиной и Россией вступило в силу в 4:00 утра по московскому времени 27 октября 2026 года», – сказано в посте Мелании Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках. Мелания Трамп сообщила о расширении режима прекращения огня в Алешках.

    Белый дом 23 октября подтвердил договоренность о прекращении огня при посредничестве первой леди США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    CNN: Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару сбежал с семьей в США
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    Nivea отказалась уходить из России
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После сложного первого квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации