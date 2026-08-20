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Минюст США обвинил экс-главу ФБР в пиаре на угрозах
Минюст США: Экс-глава ФБР Коми угрожал Трампу ради продажи своей книги
Бывший директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми публиковал зашифрованные угрозы убийством Дональду Трампу для продвижения собственной книги, отметил минюст США в судебном документе в деле против Коми.
Министерство юстиции США считает, что экс-глава ФБР Джеймс Коми угрожал президенту Штатов убийством ради коммерческой выгоды, передает РИА «Новости».
В апреле ведомство предъявило ему обвинения из-за публикации фотографии ракушек, выложенных в виде числа 8647.
На американском сленге цифра 86 означает призыв избавиться от кого-либо, а 47 соответствует порядковому номеру президентства Трампа. «В условиях беспрецедентных угроз в адрес президента, всего за несколько дней до выхода книги..., Коми опубликовал сообщение, которые многие наблюдатели… обоснованно расценили как «убейте президента Трампа»», – говорится в ходатайстве обвинения.
Прокуратура также приводит переписку Коми с литературным агентом, где экс-директор ФБР соглашается использовать скандал для продажи книги. Защита обвиняемого настаивает на политическом характере дела, отмечая, что товары с цифрами 8647 свободно продаются на коммерческих площадках. Коми вину не признает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле большое жюри присяжных выдало ордер на арест Джеймса Коми.
После скандального поста экс-главы ведомства ФБР столкнулось с волной подражателей. В июне загадочную комбинацию 8647 заметили на пешеходной тропе в Вашингтоне.