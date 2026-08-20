Минюст США: Экс-глава ФБР Коми угрожал Трампу ради продажи своей книги

Tекст: Мария Иванова

Министерство юстиции США считает, что экс-глава ФБР Джеймс Коми угрожал президенту Штатов убийством ради коммерческой выгоды, передает РИА «Новости».

В апреле ведомство предъявило ему обвинения из-за публикации фотографии ракушек, выложенных в виде числа 8647.

На американском сленге цифра 86 означает призыв избавиться от кого-либо, а 47 соответствует порядковому номеру президентства Трампа. «В условиях беспрецедентных угроз в адрес президента, всего за несколько дней до выхода книги..., Коми опубликовал сообщение, которые многие наблюдатели… обоснованно расценили как «убейте президента Трампа»», – говорится в ходатайстве обвинения.

Прокуратура также приводит переписку Коми с литературным агентом, где экс-директор ФБР соглашается использовать скандал для продажи книги. Защита обвиняемого настаивает на политическом характере дела, отмечая, что товары с цифрами 8647 свободно продаются на коммерческих площадках. Коми вину не признает.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле большое жюри присяжных выдало ордер на арест Джеймса Коми.

После скандального поста экс-главы ведомства ФБР столкнулось с волной подражателей. В июне загадочную комбинацию 8647 заметили на пешеходной тропе в Вашингтоне.