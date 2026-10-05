В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Заявивший о планах теракта американец задержан у штаба ЦАХАЛ
Турист из США задержан у штаба ЦАХАЛ после угрозы терактом
Израильские правоохранительные органы задержали американского туриста возле штаб-квартиры Армии обороны Израиля в Тель-Авиве после его заявления о намерении совершить террористический акт.
Иностранец подошел к зданию армейского штаба и попросил разрешения войти внутрь, при этом он вел себя крайне подозрительно. Мужчину задержали сразу после того, как он сообщил о планах устроить нападение, передает РИА «Новости».
«Американский турист, заявивший о намерении осуществить теракт, задержан рядом со штаб-квартирой ЦАХАЛ в Тель-Авиве», – сообщил корреспондент израильского телеканала i24News Гай Азриэль.
В настоящее время израильские власти рассматривают вопрос о депортации задержанного гражданина Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в США задержали сторонника террористической организации, готовившего нападение.
В марте власти Германии заявили об угрозе терактов против американских и израильских учреждений.
В результате теракта на автобусной станции в израильском городе Беэр-Шева погибла женщина.