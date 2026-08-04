Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.9 комментариев
Дамаск решил отказаться от части российской нефти ради сделки с Вашингтоном
Дамаск пошел на уступки в ходе переговоров с Вашингтоном ради снятия статуса государства – спонсора терроризма и решил сократить закупки нефти у Москвы, пишут СМИ.
Сирия дала согласие на сокращение объемов импорта нефти из России в рамках диалога с США, передает Reuters. Переговоры направлены на исключение страны из списка государств – спонсоров терроризма.
Американские чиновники полагают, что такой шаг Дамаска «повысит шансы на быстрое снятие статуса без осложнений». По данным источников, сирийская сторона вынуждена приобретать российское сырье из-за действующих санкций, препятствующих поиску альтернативных поставщиков.
В начале июня президент США Дональд Трамп и президент переходного периода в Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили по телефону отмену американских санкций.
Летом прошлого года Белый дом официально отменил основной санкционный режим против этой ближневосточной страны.