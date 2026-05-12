Кабмин поддержал продление «гаражной амнистии» до 2031 года
Правительство России одобрило инициативу о продлении срока действия «гаражной амнистии» до сентября 2031 года, отметив ее востребованность среди граждан.
Правительство России поддержало законопроект о продлении срока действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года, передает ТАСС. В официальном отзыве кабмина отмечено, что проект поддержан с учетом внесенных замечаний.
В документе подчеркивается, что за время действия амнистии с 1 сентября 2021 года было оформлено 249 тыс. гаражей и более 496 тыс. земельных участков. «Представленные данные свидетельствуют о положительных результатах „гаражной амнистии“ и востребованности среди граждан такого механизма, который позволяет в упрощенном порядке оформить права на гаражи и земельные участки, находящиеся в их длительном пользовании», – говорится в отзыве правительства.
В кабмине указали, что за период работы программы в законодательство были внесены понятия, такие как «гаражи для собственных нужд», и предложили учесть их при доработке инициативы.
Законопроект о продлении амнистии внесли первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Действующая версия закона предусматривала окончание срока «гаражной амнистии» 1 сентября 2026 года. Амнистия позволяет владельцам гаражей, построенных до конца 2004 года, регистрировать их без обращения в суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о продлении «гаражной амнистии» до сентября 2031 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул важность реализации этой востребованной программы.
Глава правительства отметил необходимость наведения порядка в сфере регистрации дач и гаражей.