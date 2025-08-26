Мишустин призвал чиновников Росреестра по-доброму относиться к людям

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, работники Росреестра должны проявлять понимание и доброту к гражданам при регистрации прав на недвижимость, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что вопросы собственности всегда остаются чувствительной темой для людей, особенно если речь идет о жилье или участке, в которые вложены значительные средства.

Мишустин отметил, что служба обязана демонстрировать пример уважительного отношения к гражданам, а обратная связь и удовлетворенность людей сервисами должны стать основой работы Росреестра. Он напомнил, что служба занимается не только регистрацией, но и кадастровой оценкой, агрегацией информационных ресурсов, что способствует защите прав граждан и справедливому налогообложению.

Премьер также отдельно остановился на важности реализации «гаражной амнистии», которая продолжается уже четвертый год и вызывает большой интерес у жителей. В ходе совещания Скуфинский сообщил, что в Донбассе и Новороссии на учет уже поставлено более 4,6 млн объектов недвижимости, тогда как год назад их было лишь 1,3 млн. По предварительным оценкам, на этих территориях находится около 5,5 млн объектов, а завершить работу планируется к концу 2026 года.

