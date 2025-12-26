Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.0 комментариев
Росздравнадзор начал проверку частной клиники после жалоб москвичек
Деятельность столичного центра «Мир аппаратной косметологии» начал проверять территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области.
Инспекция началась после того, как две жительницы Москвы пожаловались на серьезные осложнения после прохождения пластических операций, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Одна из пострадавших потеряла подвижность шеи и получила гнойники, у другой после процедуры начало резко падать зрение. По словам пациентки, причиной осложнений стали действия пластического хирурга данного центра.
В сообщении Росздравнадзора уточняется, что изучается организация медицинской помощи в указанной клинике и соблюдение стандартов оказания услуг.
Ранее Росздравнадзор начал проверку информации о том, что после проведения липосакции живота в частной клинике Москвы мужчина оказался в коме.