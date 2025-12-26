Росздравнадзор начал проверку частной клиники после жалоб москвичек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инспекция началась после того, как две жительницы Москвы пожаловались на серьезные осложнения после прохождения пластических операций, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Одна из пострадавших потеряла подвижность шеи и получила гнойники, у другой после процедуры начало резко падать зрение. По словам пациентки, причиной осложнений стали действия пластического хирурга данного центра.

В сообщении Росздравнадзора уточняется, что изучается организация медицинской помощи в указанной клинике и соблюдение стандартов оказания услуг.

Ранее Росздравнадзор начал проверку информации о том, что после проведения липосакции живота в частной клинике Москвы мужчина оказался в коме.