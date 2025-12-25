  • Новость часаМосгорсуд обязал Долину покинуть квартиру в Хамовниках
    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения
    Умерла Вера Алентова
    Новак сообщил о плане России на случай изъятия активов
    Запад накрыли сумерки «блестящей изоляции»
    Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
    В Гуляйполе уничтожены подземные бункеры ВСУ
    Экономика России показала рост в три раза быстрее еврозоны
    Глава Минтранса заявил о чуде в обслуживании иностранных самолетов
    Алжир потребовал от Франции извинений и возврата казны
    25 декабря 2025, 17:44

    В Москве пропал экс-депутат Госдумы Герасименко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ведутся поиски 75-летнего заслуженного врача России, бывшего депутата Госдумы шести созывов Николая Герасименко, ранее возглавлявшего работу над антитабачным законом.

    Информация о пропаже бывшего депутата Госдумы 75-летнего Николая Герасименко появилась на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС. По данным волонтеров, 24 декабря Герасименко вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса и больше не вернулся.

    Он был одет в черную куртку и футболку, черные брюки, кроссовки и шапку, обладает худощавым телосложением, обрит наголо, его рост составляет 185 см, глаза серо-голубые.

    Поиск пропавшего продолжается, волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Герасименко или видел его в компании собаки, обращаться в поисковый отряд.

    Герасименко был депутатом Госдумы на протяжении шести созывов с декабря 1995 года по октябрь 2019 года, входил в состав  фракции «Единая Россия». Он хирург, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России, а также автор закона «Об ограничении курения табака».

    В 2019 году Герасименко сбил мотоциклиста и покинул место ДТП. Позже его лишили депутатской неприкосновенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные полицейские нашли двоих пропавших детей восьми и тринадцати лет. Один из мальчиков ранее стал жертвой мошенников.

    До этого в Новой Москве сотрудники полиции отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    25 декабря 2025, 08:18
    Раскрыта личность погибшего вместе с сотрудниками ДПС при взрыве в Москве мужчины
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    Комментарии (8)
    24 декабря 2025, 19:30
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (16)
    25 декабря 2025, 13:30
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 02:58
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева

    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил политолога Бориса Славина, бывшего помощника Михаила Горбачева, он находится в реанимации, сообщил его сын.

    О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.

    «У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.

    По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.

    Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.


    Комментарии (25)
    24 декабря 2025, 21:24
    В Госдуме оценили перспективы доступа к VPN в 2026 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ожидать ограничений на использование VPN в России в 2026 году не стоит, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

    Планов на ограничение использования VPN в России в 2026 году нет, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. По словам депутата, решения о подобных шагах на будущий год не обсуждаются, пишет РИА «Новости».

    Боярский отметил, что VPN является инструментом обхода блокировок, которые государство вводит исходя из законодательства, а также используются в ответ на санкционные меры зарубежных государств, препятствующих доступу к нужной информации. Он добавил, что существует необходимость обходить «недружественные» запреты, возникшие из-за санкций.

    По мнению депутата, вместо ограничений стоит сосредоточиться на снижении популярности постоянного использования VPN среди пользователей и информировании населения о возможных угрозах при длительной работе таких сервисов. К числу рисков Боярский отнес возможность перехода по вредоносным ссылкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор начал блокировать популярные протоколы VPN, из-за чего в ряде российских регионов произошли сбои в работе VPN-сервисов. Эксперты отметили, что полная блокировка обхода невозможна, так как VPN-сервисы быстро осваивают новые технологии.

    В России подписан закон, согласно которому использование VPN признается отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Также введены штрафы за рекламу VPN-сервисов.

    Комментарии (3)
    24 декабря 2025, 18:06
    Собянин сообщил о дефиците 500 тыс. работников в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Число свободных рабочих мест в столице, остающихся невостребованными, сейчас достигает 500 тыс., и на фоне демографических изменений этот показатель может увеличиться, заявил мэр Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства столицы в Мосгордуме.

    Дефицит трудовых ресурсов в Москве составляет порядка 500 тыс. человек и, по прогнозу властей, будет только расти из-за сложной демографической ситуации, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе отчета о работе городского правительства в Мосгордуме.

    «Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем эта цифра особо не меняется и в будущем будет, скорее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим», – заявил Собянин.

    Он напомнил, что на рынке труда продолжают сохраняться трудности, связанные с соотношением работников и вакансий. По словам Собянина, москвичей становится меньше, что приводит к постоянному кадровому голоду во многих сферах столицы.

    Мэр также отметил, что количество трудовых мигрантов в Москве за последние несколько лет осталось стабильным. Во время пандемии коронавируса количество приезжих сокращалось, но затем наблюдалось небольшое восстановление. Однако существенное увеличение числа иностранных рабочих с тех пор не происходило.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы заявил, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к массовой безработице среди жителей города. В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась до 10 тыс. рублей в месяц.

    Комментарии (17)
    24 декабря 2025, 18:37
    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом за попытку убийства

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело 91-летнего мужчины направлено в суд после попытки убийства трех человек с применением автомата.

    Пенсионер из Москвы предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех человек и незаконном обороте оружия, пишет ТАСС.

    По информации прокуратуры Зеленоградского административного округа, обвиняемый, которому 91 год, намеревался совершить убийство своей бывшей сожительницы и ее родителей. Его 49-летний друг также будет судим за соучастие.

    Следствие установило, что утром 24 марта 2023 года обвиняемый прибыл к дому бывшей сожительницы в Зеленограде вместе с другом, у которого был автомобиль. При себе у мужчины находился автомат, с помощью которого он планировал осуществить преступление. На месте он отключил электроэнергию в квартире женщины, чтобы выманить ее и ее отца на улицу.

    Когда бывшая сожительница с отцом вышли из квартиры, обвиняемый достал оружие, прицелился и нажал на спусковой крючок. Однако выстрел не прогремел, и потенциальные жертвы успели скрыться в квартире. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд отправил жителя Красноярска, страдающего хроническим психическим заболеванием, на принудительное лечение после убийства 29-летней внучки и двухлетней правнучки из-за конфликта о дачном участке.

    Житель Колпино в состоянии алкогольного опьянения нанес жене не менее 14 ножевых ранений на глазах у сына и спрятал тело в диване.

    В Москве суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на рельсы в метро.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 18:59
    Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО уничтожили еще два беспилотника, направлявшихся к Москве, общее количество сбитых над столицей БПЛА достигло восьми.

    Система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила еще два беспилотника, которые направлялись к столице, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Он также подчеркнул, что все профильные службы ведут работу на месте происшествия для оценки последствий и обеспечения безопасности.

    По данным мэра, всего с прошлой ночи было сбито уже восемь беспилотников, которые направлялись к российской столице.

    Ранее сообщалось о нескольких попытках атак дронов, которые были предотвращены силами ПВО. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны Министерства обороны России сбила два беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Российская система ПВО уничтожила 23 украинских беспилотника в различных регионах страны, включая Крым, Оренбургскую и Московскую области.

    Над пятью регионами России силами ПВО сбиты 17 украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:07
    Депутаты предложили автоматически вносить все документы в «Госуслуги»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты фракции «Новые люди» предложили автоматически переносить данные новых документов граждан в профиль на «Госуслугах», чтобы ускорить их обновление.

    Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили Минцифры автоматизировать обновление документов граждан в профиле на портале «Госуслуги», передает ТАСС. Соответствующее письмо направлено министру Максуту Шадаеву и находится в распоряжении редакции агентства.

    Как отмечается в обращении, сейчас при получении нового паспорта, загранпаспорта или водительских прав россияне вынуждены самостоятельно обновлять данные в своем профиле и инициировать их проверку. Эта процедура может длиться до пяти дней, а при задержках в обновлении ведомственных баз – увеличиваться до двух недель.

    Парламентарии подчеркивают, что в этот период граждане часто сталкиваются с отказами или ограничениями в получении госуслуг и прохождении идентификации из-за устаревших сведений в их учетной записи.

    В письме депутаты настаивают: «Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма автоматической синхронизации сведений в цифровом профиле гражданина. При выдаче нового документа или изменении данных соответствующее ведомство должно автоматически передавать обновленные сведения в ЕСИА, актуализируя профиль пользователя без его участия».

    Авторы инициативы считают, что автоматизация процесса позволит устранять задержки между выдачей документа и его появлением на портале «Госуслуги». Это избавит миллионы граждан от необходимости ручного ввода и повысит качество цифрового взаимодействия с государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи приложения Max смогут получать электронные версии ключевых документов через Госуслуги.

    Кроме того, Госдума одобрила закон о внедрении электронных студенческих билетов и зачеток на портале Госуслуги для студентов, ординаторов, ассистентов-стажеров и аспирантов.

    Но в МВД предупредили, что при получении доступа к аккаунту на Госуслугах мошенники могут оформить кредит, электронную сим-карту или продать персональные данные пользователя.


    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:05
    Средства ПВО сбили десять беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых на подлете к Москве дронов составило десять штук, согласно сообщениям градоначальника.

    Еще два беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России на подходе к Москве, передает ТАСС.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты экстренных служб сразу приступили к работе на местах падения обломков.

    Согласно опубликованным главой города данным, за текущие сутки общее число сбитых беспилотников, двигавшихся к столице, достигло десяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Как отмечал министр обороны Андрей Белоусов, система противовоздушной обороны, созданная вокруг Москвы, показала высокую эффективность.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 03:17
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил об уничтожении силами ПВО еще двух дронов. Затем глава города сообщил, что «атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны». Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате работы сил ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:48
    Собянин сообщил о сбитых 15 беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице в среду противовоздушная оборона уничтожила 15 беспилотников, причем пять аппаратов были сбиты непосредственно на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила пятнадцать беспилотников, которые пытались атаковать Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    По словам мэра, только что были уничтожены еще пять беспилотников, летевших в направлении столицы. «Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин.

    Согласно обновлённой информации, с начала суток над Москвой сбито уже пятнадцать дронов. Собянин уточнил, что на местах крушения работают экстренные службы, последствия инцидента устраняются. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. За весь период на подлете к столице были уничтожены десять дронов.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 00:45
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы сил ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что сбит «беспилотник, летевший на Москву». На месте падения обломков в настоящее время находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин заявил, что в столице в среду противовоздушная оборона уничтожила 15 беспилотников, причем пять аппаратов были сбиты непосредственно на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 03:48
    Сбит атаковавший Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один беспилотник, атаковавший Москву, сбит силами ПВО, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков, говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении восьми БПЛА.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 10:34
    Пожар в «Варшавской плазе» в Москве потушили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возгорание в бизнес-центре столицы «Варшавская плаза» полностью ликвидировали, сообщили в МЧС России в четверг.

    Площадь пожара составляла 200 квадратных метров, его потушили, никто не пострадал, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Источник в оперативных службах сообщал, что из центра эвакуировали около 60 человек.

    В четверг в московском бизнес-центре «Варшавская плаза» произошел пожар в районе четвертого этажа.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 12:57
    В Москве зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме побило исторический рекорд – 24 декабря в 17.00 оно составило 19 968 МВт, сообщили в Системном операторе Единой энергосистемы («СО ЕЭС»).

    В «СО ЕЭС» отметили, что в это время был зафиксирован исторический максимум потребления мощности, передает РИА «Новости».

    В «Мосэнерго» ранее сообщали, что обсуждают различные способы увеличить мощность ТЭЦ-25, расположенной в Западном административном округе Москвы. Окончательное решение еще будет принято при участии Минэнерго РФ, правительства Москвы и профильной комиссии по развитию электроэнергетики.

    На сегодняшний день в составе «Мосэнерго» работают 15 электростанций суммарной мощностью 12,3 тыс. МВт, а общая тепловая мощность составляет 43,2 тыс. Гкал/ч. Эти станции обеспечивают более 50% всей электроэнергии Московского региона и около 90% потребностей столицы в тепле.

    ТЭЦ-25 эксплуатируется с 1975 года, её установленная электрическая мощность – 1370 МВт, тепловая – 4088 Гкал/ч. Основным видом топлива станции остаётся газ, а сама ТЭЦ считается одной из крупнейших в энергокомплексе столицы.

    В июле в Московском регионе был зафиксирован исторический максимум летнего энергопотребления при температуре выше 27 градусов, что превысило показатель 2024 года.

    Комментарии (2248)
