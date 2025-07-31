Использование VPN признано отягчающим обстоятельством при преступлении

Путин признал использование VPN отягчающим обстоятельством при преступлении

Tекст: Дарья Григоренко

Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вносит изменения в статью 63 УК РФ. Теперь совершение преступления с помощью программ и устройств, обеспечивающих доступ к ограниченным интернет-ресурсам, будет рассматриваться как дополнительное отягчающее фактором, передает РИА «Новости».

Закон также вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по передаче сотовых номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах. Если такие действия совершаются из корыстных побуждений или с целью совершения других преступлений, предусмотрены штрафы до 700 тыс. рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до двух лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Аналогичные меры наказания предусмотрены для тех, кто организует передачу информации, необходимой для регистрации на сайтах и в приложениях при тех же мотивах. Кроме того, законом установлена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы для иностранных чиновников или сотрудников международных организаций, не входящих в состав России, если они проводят следственные или оперативные мероприятия на территории страны без согласования с российскими органами, включая использование видеоконференц-связи и других средств связи с лицами, находящимися в России.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий штрафы за умышленный поиск экстремистских материалов, рекламу VPN-сервисов и незаконную передачу абонентских номеров.