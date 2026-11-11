Саратовец получил 13 лет колонии за передачу данных украинской разведке

Суд приговорил жителя Саратовской области к 13 годам колонии за госизмену

Tекст: Ольга Иванова

Областной суд признал молодого человека виновным по статье о государственной измене и назначил ему 13 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, сообщается на сайте инстанции.

Установлено, что с мая по июль 2024 года уроженец Балашова получил от знакомого контакт сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина планировал вступить в запрещенное в России террористическое формирование.

В июне он нашел информацию о расположении учебного авиационного полка, участвующего в спецоперации, сделал фотографии местности и переслал их украинской стороне. В июле злоумышленник передал координаты и данные о работе центра приема информации ФСБ. В сентябре того же года его задержали в Пензенской области.

Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

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