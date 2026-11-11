События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.3 комментария
Саратовец получил 13 лет колонии за передачу данных украинской разведке
Суд приговорил жителя Саратовской области к 13 годам колонии за госизмену
Саратовский областной суд приговорил 25-летнего жителя региона к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену в виде передачи сведений украинской военной разведке.
Областной суд признал молодого человека виновным по статье о государственной измене и назначил ему 13 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года, сообщается на сайте инстанции.
Установлено, что с мая по июль 2024 года уроженец Балашова получил от знакомого контакт сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина планировал вступить в запрещенное в России террористическое формирование.
В июне он нашел информацию о расположении учебного авиационного полка, участвующего в спецоперации, сделал фотографии местности и переслал их украинской стороне. В июле злоумышленник передал координаты и данные о работе центра приема информации ФСБ. В сентябре того же года его задержали в Пензенской области.
Во время судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд приговорил жителя Новосибирска к 14 годам лишения свободы за государственную измену в пользу Украины.
Житель Челябинской области получил 14 лет колонии за передачу информации о перемещении военной техники.
Суд в Запорожской области назначил агенту украинских спецслужб 14 лет лишения свободы за сбор сведений о российских войсках.