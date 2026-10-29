Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?0 комментариев
Житель Челябинской области получил 14 лет колонии за передачу данных Украине
Жителя Челябинской области приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену
Житель Челябинской области приговорен к 14 годам лишения свободы за сбор и передачу информации в интересах Украины, в том числе о перемещении военной техники, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в государственной измене. Он приговорен к 14 годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на один год, передает РИА «Новости».
В декабре 2025 года было установлено, что житель региона начал сотрудничать с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. По заданию куратора он проводил разведку объектов транспортной инфраструктуры и должен был передавать данные о движении поездов с военной техникой по территории Челябинской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Второй Восточный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима жителю Читы за госизмену.
В середине месяца в Запорожской области агент украинских спецслужб был приговорен к 14 годам лишения свободы.
В сентябре Краснодарский и Севастопольский краевые суды вынесли приговоры трем агентам Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Украины.