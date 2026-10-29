Житель Челябинской области получил 14 лет колонии за передачу данных Украине

Жителя Челябинской области приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену

Tекст: Мария Иванова

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в государственной измене. Он приговорен к 14 годам лишения свободы, первые четыре года он проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы сроком на один год, передает РИА «Новости».

В декабре 2025 года было установлено, что житель региона начал сотрудничать с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. По заданию куратора он проводил разведку объектов транспортной инфраструктуры и должен был передавать данные о движении поездов с военной техникой по территории Челябинской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Второй Восточный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима жителю Читы за госизмену.

В середине месяца в Запорожской области агент украинских спецслужб был приговорен к 14 годам лишения свободы.

В сентябре Краснодарский и Севастопольский краевые суды вынесли приговоры трем агентам Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Украины.