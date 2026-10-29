Секретарь избиркома в Запорожской области погибла при атаке дрона ВСУ

Секретарь избиркома в Запорожской области погибла при ударе дрона ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Трагедия произошла 30 сентября, когда Юлия Гелевич возвращалась домой. Она получила тяжелейшую травму и скончалась от полученных ранений, передает ТАСС со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

В избиркоме отметили, что Гелевич обеспечивала реализацию избирательных прав граждан в непростых условиях. «Ее работа была не просто исполнением служебных обязанностей, а проявлением настоящего мужества и гражданской ответственности», – заявили в комиссии.

Указом президента России от 23 октября Юлия Гелевич была награждена орденом Мужества посмертно за самоотверженность при исполнении профессионального долга. Этим же указом орден Мужества получила председатель УИК №595 Виктория Максимова, которая вместе с членом комиссии Александром Максимовым пострадала от удара беспилотника 17 сентября.

Ранее орденом Мужества посмертно наградили председателя УИК №394 в Токмакском муниципальном округе Елену Астанину, погибшую в ночь на 16 сентября в результате атаки дрона ВСУ на ее дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в приграничных регионах членов избирательных комиссий.